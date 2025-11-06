Americký plyn namiesto ruského? Poľsko rokuje o dodávkach pre Slovensko a Ukrajinu!

VARŠAVA/BRATISLAVA – Poľsko pripravuje zásadnú dohodu o dovoze skvapalneného zemného plynu (LNG) z USA, ktorý by mal smerovať na Slovensko a Ukrajinu. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje zdroje. Poľské ministerstvo energetiky informácie potvrdilo.
"Pracujeme s našimi partnermi - Američanmi, Slovákmi, Ukrajincami - na možnostiach dovážať americký plyn s cieľom podporiť energetickú bezpečnosť v regióne," uviedlo poľské ministerstvo energetiky.
Spoločné vyhlásenie by mali krajiny oznámiť po transatlantickej energetickej konferencii, ktorá sa koná ešte tento týždeň. "Potom by nasledovali diskusie o podmienkach dodávok na Slovensko," citovala agentúra svoj zdroj. Reuters dodáva, že pripravovaná dohoda by ešte viac prehĺbila väzby medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi v oblasti energetických zdrojov – najmä v čase, keď sa Európa postupne odkláňa od ruského plynu.
Objem dodávok zodpovedá spotrebe Slovenska
Podľa dostupných informácií by ročný objem dodávok cez Poľsko mohol dosiahnuť štyri až päť miliárd kubických metrov plynu, čo približne zodpovedá celkovej ročnej spotrebe Slovenska.
Slovenská vláda však dlhodobo trvá na zachovaní kontraktu s ruským dodávateľom. Premiér Robert Fico opakovane zdôraznil, že Slovensko nebude súhlasiť s úplným zákazom dovozu ruského plynu do EÚ, ktorý navrhuje Európska komisia do roku 2027. Argumentuje tým, že krajina by prišla o tranzitné poplatky a zároveň by platila viac za dovoz energií pre vlastnú spotrebu.
Slovensko má platnú zmluvu o dodávkach ruského plynu až do roku 2034. Po tom, čo Ukrajina ukončila tranzit ruského plynu cez svoje územie, prúdi plyn na Slovensko alternatívnou trasou cez Turecko a ďalšie štáty, no kapacita tejto trasy je obmedzená.