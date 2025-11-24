Združenie sudcov nesúhlasí s výzvou na odstúpenie sudkyne Pružinec Eren z funkcie

BRATISLAVA - Združenie sudcov Slovenska (ďalej len „ZSS“) s poukazom na medzinárodne uznané štandardy k slobode prejavu sudcu nesúhlasí so Stanoviskom Tímu Združenia za otvorenú justíciu (Tím ZOJ - združenie bez právnej subjektivity) zo dňa 21. novembra 2025 k rozhovoru JUDr. Ayše Pružinec Eren v relácii „Teraz takto“ s Ankou Žitnou a ich výzvou na vzdanie sa funkcie (bližšie nešpecifikovanej).
ZSS má za to, že vyjadrenia podpredsedníčky Súdnej rady SR obsahovo, ako aj vo všetkých súvislostiach, teda i s prihliadnutím na jej stanovisko a hlasovanie v Súdnej rade SR dňa 19.novembra 2025 smerujúce k ochrane sudcu JUDr. Adama Hradského voči verbálnym útokom predstaviteľov politickej moci, neprekročili hranice zdržanlivosti vo vyjadreniach sudcu, či hranice oprávnenej vecnej kritiky právoplatného súdneho rozhodnutia.
Združenie odsudzuje verbálne útoky na sudcov
ZSS sa stotožňuje s vyhlásením Súdnej rady SR zo dňa 19.novembra 2025 k verbálnym útokom voči JUDr. Simone Stahovcovej a Mgr. Adamovi Hradskému, pretože v daných prípadoch nešlo o vecnú kritiku súdneho rozhodnutia, ale o útoky voči menovaným sudcom, čo aj ZSS považuje za neprípustné v právnom štáte.
ZSS zároveň vyzýva Tím ZOJ, aby identifikovali jeho predstaviteľov, ktorí ako jednotlivci jediní nesú právnu zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenia v mene tohto tímu. Skrývanie sa pod označením Tím ZOJ navodzuje dojem vyhýbania sa zodpovednosti, otvorenosti a odvahy, ku ktorým sa hlásia aj vo svojej Charte. V tejto súvislosti pripomíname, že ak na základe nezverejnenej zmluvy o Združení sú členmi zoskupenia Tím ZOJ sudcovia, sú povinní konať v súlade so Zásadami sudcovskej etiky.