Desivé varovanie generála: Vojna medzi Ruskom a NATO sa blíži! Putin opäť naberá na sile

WASHINGTON - Podľa náčelníka francúzskeho generálneho štábu Fabiena Mandona sa Európa musí pripraviť na možný ozbrojený konflikt s Ruskom. Moskva podľa neho reorganizuje armádu s cieľom čeliť krajinám NATO, zatiaľ čo Západ stráca ostražitosť.
„Rusko sa pripravuje na vojnu s Alianciou“
Generál Fabien Mandon, ktorý stojí na čele francúzskeho generálneho štábu, v rozhovore pre denník Ouest-France varoval, že vojenské zrážky medzi Ruskom a krajinami Severoatlantickej aliancie môžu prísť skôr, než si Európa pripúšťa. „Rusko sa reorganizuje, aby bolo schopné bojovať proti NATO. Aj my musíme byť pripravení,“ uviedol, ako citovala agentúra Anadolu.
Podľa Mandona vývoj posledných rokov ukazuje jasný trend: „V roku 2008 napadli Gruzínsko, v roku 2014 obsadili Krym, v roku 2022 zaútočili na Ukrajinu. Z pohľadu Moskvy je Európa slabá,“ konštatoval. Dodal, že podobné závery majú aj spravodajské služby Spojených štátov, Nemecka a Veľkej Británie.
Putin testuje jednotu Západu
Francúzsky generál upozorňuje, že konflikt s Ruskom by nebol len o armáde, ale aj o odolnosti spoločností. „Takáto vojna si vyžaduje viac než len zbrane – potrebuje jednotu krajiny. Putin vie, že naša sila je v súdržnosti. Ak nás rozdelí, môže zvíťaziť,“ povedal Mandon.
Podľa neho sa Kremeľ roky učí zo západných slabín a využíva ich v hybridných operáciách – od dezinformačných kampaní po kyberútoky.
Varovania zaznievali už skôr
Nie je to prvýkrát, čo Mandon bije na poplach. Už v októbri počas vystúpenia v obrannom výbore francúzskeho Národného zhromaždenia vyhlásil, že „Rusko je krajina, ktorá môže byť v pokušení pokračovať vo vojne na európskom kontinente“, ako pripomenul portál Politico.
Jeho slová nadväzujú na rastúce obavy v Bruseli aj vo vojenských štruktúrach NATO. Európska komisia ešte v polovici októbra predstavila plán, ktorý má členské štáty pripraviť na možný konflikt do roku 2030. V dokumente sa píše, že „militarizované Rusko predstavuje dlhodobú hrozbu pre bezpečnosť Európy“.
Európa sa prebúdzа do reality
Mandonov apel zapadá do širšieho varovania pred stratou pripravenosti. Krajiny ako Nemecko, Poľsko či Fínsko už posilňujú obranné rozpočty a obnovujú mobilizačné plány. Francúzsky generál však zdôrazňuje, že čas sa kráti.
„Ak chceme odvrátiť budúcu vojnu, musíme ju brať ako možnosť, nie ako hypotézu,“ uzavrel Mandon.