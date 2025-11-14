Piatok14. november 2025, meniny má Irma, zajtra Leopold

Idú späť! Čínski tajkonauti z misie Šen-čou 20 sa po odklade vracajú na Zem

Štart čínskej vesmírnej lode Šen-čou 21 s trojčlennou posádkou pre vesmírnu stanicu Tchien-kung
Štart čínskej vesmírnej lode Šen-čou 21 s trojčlennou posádkou pre vesmírnu stanicu Tchien-kung (Zdroj: TASR/AP/Andy Wong)
TASR

PEKING - Traja čínski tajkonauti sa v piatok vrátia na Zem. Oznámila to čínska vesmírna agentúra, keď pre poškodenie kozmickej lode Šen-čou 20 museli presunúť ich pôvodný návrat 5. novembra.Píše agentúra AFP.

Nová trojčlenná posádka na vesmírnej stanici Tchien-kung (Nebeský palác) pristála 31. októbra. Stanicu obsluhuje tím troch tajkonautov, ktorí sa vymieňajú vždy po pol roku. Stará posádka sa na Zem vracia na palube kozmickej lode Šen-čou 21, pretože jej loď Šen-čou 20 poškodil náraz vesmírnych trosiek, uviedla vo vyhlásení Čínska agentúra pre pilotovaný vesmír (CMSA).

Všetci sú v dobrom stave

Šen-čou 21 sa od vesmírnej stanice Tchien-kung úspešne oddelila v piatok o 11.14 h čínskeho času (04.14 h SEČ), informovala štátna televízia CCTV. Tajkonauti Čchen Tung, Čchen Čung-žuej a Wang Ťie sú „všetci v dobrom stave“, uviedla. Pristáť by mali pri obci Tung-feng vo Vnútornom Mongolsku. Poškodená kozmická loď Šen-čou 20 zostane na obežnej dráhe, „aby vykonala relevantné experimenty“, uviedla CCTV. V jej okennom skle sa „vytvorila malá prasklina“, pravdepodobne v dôsledku nárazu trosiek. CMSA bez akýchkoľvek podrobností uviedla, že ďalšia kozmická loď Šen-čou 22 bude vypustená neskôr.

Veliteľom novej posádky na vesmírnej stanici Tchien-kung je skúsený tajkonaut Čang Lu. Ďalšími členmi sú 32-ročný palubný inžinier Wu Fej, doteraz najmladší Číňan vo vesmíre, a 39-ročný špecialista na užitočné zaťaženie Čang Chung-čang. Okrem vedeckých experimentov sú naplánované výstupy do vesmíru a posádka na vonkajšiu stranu stanice namontuje ochranné štíty proti vesmírnemu odpadu.

Čína sa od roku 2011 nepodieľa na prevádzke Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS), keď americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) dostal zákaz spolupracovať s Pekingom. Sústredila sa preto na vybudovanie vlastnej vesmírnej stanice Tchien-kung, ktorá je funkčná od roku 2022. Peking sa snaží v oblasti kozmonautiky dobehnúť Spojené štáty a Rusko a po nástupe prezidenta Si Ťin-pchinga investuje miliardy do svojho vesmírneho programu. Do konca desaťročia chce na Mesiac vyslať pilotovanú misiu a neskôr vybudovať základňu na mesačnom povrchu.

