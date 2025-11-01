Má Putin poškodený mozog? VIDEO Namáčanie guľôčkového pera do atramentu vzbudilo posmech!

MOSKVA - Na internete sa šíri video, v ktorom Vladimir Putin opakovane „namáča“ obyčajné guľôčkové pero, akoby išlo o staré atramentové pero. Záber okamžite spustil posmech, špekulácie o jeho zdraví aj kuriózne vysvetlenia.
Podivný podpisový rituál pred kamerami
Sociálne siete zaplavila krátka nahrávka, na ktorej ruský prezident drží bežné guľôčkové pero, teatrálne ho ponára do malej nádobky a následne podpisuje dokument. Gesto pripomína prácu s kaligrafickým perom a atramentom — lenže pri modernom pere takýto pohyb nedáva zmysel.
Práve preto video vyvolalo množstvo otázok aj posmešných reakcií.
Internet sa baví: „Má poškodený mozog?“
V komentároch sa rýchlo objavili ironické poznámky aj narážky na Putinovo zdravie. Niektorí používatelia otvorene spochybňovali jeho mentálnu kondíciu a pripúšťali demenciu či Alzheimerovu chorobu. Objavil sa aj komentár v štýle: „Tak on má naozaj poškodený mozog?“
Ale sú aj racionálne vysvetlenia
Medzi posmeškami zazneli aj miernejšie teórie. Niektorí tvrdia, že si Putin chcel iba utrieť hrot pera, aby nešpinil papier. Iní predpokladajú, že ide o starý ceremoniálny zvyk používaný pri podpisovaní dôležitých dokumentov.
Keď podpis možno nie je podpis
Časť divákov si všimla ešte jednu vec — na papieri nebolo vidieť žiadnu stopu po písaní. Objavila sa preto myšlienka, že Putin v skutočnosti nič nepodpisoval a celá scéna mohla byť len nacvičený vizuálny moment pre kamery.
Putin a virálne videá: opakujúca sa téma
Nie je to prvýkrát, čo jeho správanie na verejnosti vzbudilo dohady. Od začiatku vojny na Ukrajine kolujú špekulácie o jeho zdraví — od tvrdení o vážnej chorobe až po teórie o dvojníkovi. Doteraz sa však neobjavili žiadne dôkazy a všetko ostáva v rovine konšpirácií, ktoré živí každá podobná nahrávka.