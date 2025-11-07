Pašovali drogy? Ďalší útok USA na plavidlo v Karibiku: Zahynuli pri ňom 3 osoby

WASHINGTON - Americké ozbrojené sily vo štvrtok zasiahli ďalšiu loď podozrivú z pašovania drog v Karibiku. Útok si vyžiadal tri obete, uviedol šéf Pentagónu Pete Hegseth. Počet obetí takýchto útokov sa tak zvýšil na najmenej 70. Informuje správa agentúr AFP.
„Všetkým teroristom, ktorí ohrozujú našu vlasť: Ak chcete zostať nažive, prestaňte s obchodovaním s drogami,“ napísal po útoku minister obrany v príspevku na platforme X, v ktorom uverejnil aj video útoku. Útoky Spojených štátov doteraz zničili najmenej 18 plavidiel – 17 lodí a jednu poloponorku. Washington však zatiaľ nezverejnil dôkazy o tom, že tieto plavidlá boli skutočne použité na pašovanie drog.
Spojené štáty spustili začiatkom septembra vojenskú operáciu
Spojené štáty spustili začiatkom septembra vojenskú operáciu, v rámci ktorej zaútočili na viacero plavidiel v medzinárodných vodách, ktoré údajne prevážali narkotiká. Pri zásahoch zabili desiatky ľudí. USA v Karibiku v posledných mesiacoch takisto posilnili svoju vojenskú prítomnosť stíhačkami, vojnovými loďami a tisíckami vojakov. Do vôd v blízkosti Latinskej Ameriky nasadili aj údernú skupinu na čele s lietadlovou loď USS Gerald R. Ford.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa taktiež tvrdí, že jeho venezuelský náprotivok Nicolás Maduro je šéfom drogového kartelu. Maduro tieto obvinenia odmietol a trvá na tom, že Venezuela je proti svojej vôli využívaná ako trasa pre pašovanie kokaínu z Kolumbie. Vojenskú prítomnosť USA v Karibiku v utorok kritizoval aj pápež Lev XIV. Hoci má podľa neho každá krajina právo, aby jej armáda „bránila mier“, kroky Spojených štátov v tomto regióne odsúdil.