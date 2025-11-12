TRAGÉDIA na Madeire: Igor (†31) sa vybral na túru a už sa nevrátil, TOTO boli jeho posledné slová!

MADEIRA – Portugalský ostrov Madeira sa teší čoraz väčšej obľube európskych turistov. Pôda ohraničená zo všetkých strán oceánom vytvára ideálne podmienky takmer počas celého roka. Toto malebné miesto sa však stalo pre poľského turistu osudným.
Dni pohody sa zmenili na smútok a žiaľ. Poľský turista Igor Holewiński (†31) zomrel počas dovolenky na portugalskom ostrove Madeira. Ako píše Polsat News, turista zmizol dňa 2. novembra v popoludňajších hodinách. Posledný signál z jeho mobilu bol zaznamenaný na chodníku, ktorý smeroval z Levada dos Tornos.
Plánovaný výstup
Keď sa Igor naposledy spojil s rodinou, hovoril, že má namierené k najvyššiemu vrchu, Pico Ruivo (1862 m.n.m.), v strednej časti ostrova. Potom sa už odmlčal. Na druhý deň ho vyhlásili za nezvestného.
Do pátracej akcie sa zapojilo 5 bezpečnostných zložiek a niekoľko civilistov. Podporu zo vzduchu im poskytovali aj drony. Pátranie však muselo byť pre zhoršené poveternostné podmienky viackrát prerušené. Podľa portálu This is Madeira Island si rodina nezvestného najala súkromný záchranný tím, ktorý dorazil na ostrov v piatok 7. novembra, pričom na druhý deň sa už pustil do pátrania.
Kruté zistenie
Bezvládne telo poľského turistu napokon objavil civilista, ktorý nepatril do žiadnej z pátracích skupín. Poľské médiá informoval o tragédii Federico Jesus z policajného riaditeľstva Sao Vicente.
"So zármutkom potvrdzujeme, že 31-ročného nezvestného muža z Poznane našiel počas dnešných hodín v ťaýko dostupnom teréne jeden z miestnych. Nejavili sa u neho už žiadne známky života. Telo prevezú do nemocnice vo Funchale," povedal.
Doplnil, že je ešte priskoro hovoriť o možnej príčine smrti. Vyšetrovatelia budú podľa jeho slov múdrejší po výsledkoch z pitvy.
Bezvládne telo poľského turistu ležalo zhruba 500 metrov od turistického chodníka neďaleko Boaventury na severe Ostrova. Táto oblasť je husto zalesnená a so strmím zrázom. Bežným turistom sa pohyb "na vlastnú päsť" v tejto časti ostrova neodporúča.