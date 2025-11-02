Nedeľa2. november 2025, dnes je Pamiatka zosnulých,

Turisti POZOR! Od novembra platia pre Vysoké Tatry OBMEDZENIA: Sem sa už tento rok nedostanete

VYSOKÉ TATRY - Začiatkom novembra čakajú mnohých návštevníkov Vysokých Tatier obmedzenia. Náš najznámejší prírodný horský park čaká uzávera. Aj z toho dôvodu ho počas tohto víkendu pre verejnosť uzavreli. Milovníci turistiky si budú musieť počkať až do mája.

Horská záchranná služba (HZS) uverejnila na svojom webe oznam pre všetkých turistov. "Každoročne od 1. novembra začína vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku sezónna uzávera turistických chodníkov. Pri výbere túr majte na pamäti, že viaceré značkované turistické chodníky sú UZAVRETÉ do 31. mája 2026," upozorňujú záchranári. 

Len prístupové cesty k chatám 

HZS však dodáva, že otvorené ostávajú chdoníky po vysokohorské chaty, okrem turistického chodníka, ktorý vedie k Chate pod Rysmi.

Všetky miesta týkajúce sa uzávery sú v teréne označené. Orientáciu turistom v teréne počas snehovej pokrývky uľahčí zimné tyčové značenie.

Horská záchranná služba odporúča turistom v zimnom období používať patričnú výstroj, výzbroj a klásť veľký dôraz na dôsledné dodržiavanie pokynov pre návštevníkov. 

"Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali túto uzáveru, ktorá okrem iného zohľadňuje aj bezpečnosť pohybu vo vysokohorskom teréne, ale i zachovanie druhovej rozmanitosti vysokohorského prostredia pre všetkých nás a generácie po nás," dodávajú na záver záchranári z HZS. 

