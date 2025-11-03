Kľúčová bitka o Pokrovsk sa zmenila na krvavé jatky! Ukrajinci hlásia boje v celom meste, Rusi prelomili líniu

KYJEV - Ruskí vojaci sa usilovne snažia dobyť Pokrovsk na východe Ukrajiny. Prenikli už prakticky do všetkých štvrtí, nemožno ale ešte hovoriť o tom, že by mesto ovládli, citovala dnes agentúra Unian jedného z ukrajinských obrancov tohto strategického miesta, vojaka 68. samostatnej brigády, ktorého označuje iba volacím znakom Hus. Mesto sa podľa neho premenilo na "šedú zónu", teda krajinu nikoho. Ruské ministerstvo obrany uvádza, že ruskí vojaci pokračujú v ničení obkľúčených ukrajinských síl pri miestnej stanici a odrážajú ukrajinské protiútoky.
Ukrajinský generálny štáb ráno uviedol len, že ukrajinskí vojaci pri Pokrovsku odrazili 68 nepriateľských útokov, čo je výrazne vyšší počet ako na akomkoľvek inom úseku viac ako tisíc kilometrov dlhej frontovej línie.
Za uplynulých 24 hodín ukrajinské velenie zaznamenalo celkom 162 bojových stretov. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) usúdil, Že ruské jednotky zrejme upustili od útokov pri Kosťantynivke, aby sa sústredili na dokončenie dobytia Pokrovska a Myrnohradu. Ruská útočná taktika pri Pokrovsku vedie podľa ISW k veľkým stratám.
Rusi sa snažia prenikať do ďalších častí Pokrovska z južnej a juhozápadnej časti mesta, kde sa snažia upevniť svoje postavenie, uviedol vojak Hus v ukrajinskej televízii. "Skutočne sme zaznamenali nepriateľa prakticky vo všetkých štvrtiach mesta," povedal. Rusi podľa neho operujú v skupinkách čítajúcich len niekoľko vojakov.
Situácia na bojisku je nestabilná, jednotlivé pozície môžu prechádzať z jedných do druhých rúk. Súčasne sa ruské sily snažia svojimi útokmi z juhozápadu a severovýchodu úplne obkľúčiť ukrajinské sily v meste, ale na uzavretie tohto "vreca" majú "ešte veľmi ďaleko", tvrdil.
Boje pokračujú pri stanici aj v priemyselnej zóne
Aj napriek ukrajinským protiútokom, ktoré mali uľahčiť situáciu obrancom Pokrovska, sa Rusom podarilo dosiahnuť ďalší postup, napísal Unian s odvolaním sa na analytikov projektu DeepState, ktorý je pokladaný za blízky ukrajinskej armáde. Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že ruskí vojaci pri Pokrovsku (označovanom ruským názvom Krasnoarmejsk) odrazili desať ukrajinských útokov, ktorých cieľom bolo vyslobodiť obkľúčených vojakov v meste, a pokračujú v ničení obkľúčených ukrajinských síl pri železničnej stanici av blízkej priemyselnej zóne. Podobné tvrdenia znepriatelených strán nemožno v podmienkach vojnového konfliktu bezprostredne overiť z nezávislých zdrojov.
Pokrovsk predstavuje dôležité logistické centrum pre zásobovanie ukrajinských vojsk v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Dobytie Pokrovska a tiež Kosťantynivky, ležiace niekoľko desiatok kilometrov na severovýchod, by ruskej armáde poskytlo základňu pre postup k dvom najväčším mestám, ktoré Ukrajina ešte v Doneckej oblasti ovláda, Slovjansku a Kramatorsku.
Moskva zosilňuje ofenzívu v čase, keď ustrnulo americké diplomatického úsilia o ukončení vojny na Ukrajine. Ruské vojská vpadli na Ukrajinu vo februári 2022 na rozkaz ruského prezidenta Vladimíra Putina a rozpútali tak najkrvavejší konflikt v Európe od druhej svetovej vojny.