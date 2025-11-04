Ruský TERČ na Ukrajine: TOTO mesto je pre Moskvu kľúčové! Jeho dobytím by na fronte nastali zmeny

POKROVSK – Mesto ležiace vo východnej časti Ukrajiny má moskovské velenie v zozname medzi kľúčovými cieľmi. Jeho strategická poloha a prepojenosť s ďalšími mestami tvorí chrbticu ukrajinskej obrany. Rusi začali podnikať útoky na mesto už počas minulého roku, pričom sa nezastavili do dnešných dní.
Nové ruské útoky na Pokrovsk vo východnej časti Ukrajiny spôsobili, že v meste dochádza k priamemu stretu medzi vojakmi, pričom Ukrajina využíva na obranu aj drony. Ako uviedli ukrajinské ozbrojené sily, cituje Newsweek, do mesta sa malo postupne infiltrovať v malých skupinách najmenej 200 ruských vojakov.
Kyjev už teraz hovorí, že nepriateľ útočí na mesto s väčším počtom jednotiek, ako je schopná Ukrajina nasadiť. "Ruské jednotky v Pokrovsku prevyšujú ukrajinské sily v pomere osem ku jednej. Rusi sem presunuli svoju hlavnú údernú silu," vyhlásil začiatkom týždňa pred novinármi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Podľa najvyššieho ruského generála Valeriho Gerasimova malo Rusko počas uplynulého víkendu obkľúčiť celý Pokrovsk, kde sa podľa neho zdržiava nie viac ako 5 500 ukrajinských vojakov. Kyjev ale toto tvrdenie popiera. Proti vyhláseniu Gerasimova vystúpil aj Inštitút pre štúdium vojny (ISW), ktorý prináša aktuálne informácia z bojov na dennej báze.
Strategická poloha a možná výhoda pre Moskvu
Pokrovsk, ležiace severozápadne od Donecka, tvorí kľúčovú časť ukrajinskej obrannej línie. Aj preto Rusi spustili útok na mesto už v lete 2024. Namiesto obsadenia, ktoré by bolo zdĺhavé, sa Moskva rozhodla pre obkľúčenie smerom na Dnepropetrovskú oblasť.
"Je pravda, že Pokrovsk bol kľúčovým logistickým centrom pre Ukrajinu v Donecku. Ale dnes už ukrajinskej armáde neposkytuje žiadne výhody," povedal Daniel Rice, poradca ukrajinskej armády a rektor American University v Kyjeve.
Pokiaľ by sa Rusom podarilo dostať mesto pod svoju kontrolu, mohli by odtiaľ podnikať operácie na západné oblasti. Napríklad by mohli zničiť infraštruktúru diaľnice E-50, ktorá spája mesto s Dnepropetrovskom, jedným z najväčších centier strednej časti Ukrajiny. Ukrajinský poslanec a člen strany ukrajinského prezidenta Oleg Dunda povedal, že "dobytie Pokrovska otvára cestu do Pavlogradu a pevností Sloviansk a Kramatorsk".
Pouličné boje
Podľa ukrajinského vojenského blogera Konstantina Mašoveca nie je ešte na mieste tvrdiť, že ukrajinské jednotky sú v Pokrovsku obkľúčené. "Bitka o Pokrovsk a Myrnohrad je vo svojej záverečnej fáze. Hrozba obsadenia mesta ruskými jednotkami je však veľmi reálna," dodal.
Vojenský analytik Denis Popovič počas vysielania na Kyjev 24 povedal, cituje DefenceNews, že v Pokrovsku a všeobecne v Doneckej oblasti prebiehajú pouličné boje. "Nepriateľ sa zdržiava v severnej a väčšia skupina aj v južnej časti mesta. Situácia je zložitá. Prebiehajú nepretržité boje. Nepriateľ sa presúva po meste v malých skupinách. Obranné sily majú problém aj s logistikou. Všetko musíme niesť na vlastných chrbtoch a prejsť aj 15 km...Pokiaľ (ruská armáda) postúpi na Hryšyne, definitívne presekne našu logistiku," ozrejmil s tým, že keby aj Ukrajinci stratili Pokrovsk, ešte to nebude znamenať, že prehrali vojnu.