Hrôzostrašná nehoda autobusu: FOTO V protismere narazil do skál a prevrátil sa: Hlásia 17 mŕtvych

BRAZÍLIA - Najmenej 17 ľudí zahynulo pri dopravnej nehode na severovýchode Brazílie po tom, ako vodič autobusu idúci v protismere stratil kontrolu nad vozidlom, informovala v sobotu tamojšia polícia. Informuje o tom agentúra AFP.
Nešťastie sa odohralo v piatok večer v štáte Pernambuco. V autobuse sa v tom čase nachádzalo 30 pasažierov, pričom niektorí z nich boli podľa polície pri náraze vymrštení z autobusu.
Vodič autobusu narazil do skál na okraji cesty a potom pokračoval v jazde správnym smerom, no následne vrazil do násypu a autobus sa prevrátil, uvádza sa v stanovisku brazílskych orgánov. Počet zranených osôb nebol bezprostredne zverejnený. Vodič utrpel len ľahké zranenia a jeho test na alkohol bol negatívny, uviedla polícia. Po incidente ho previezli na policajnú stanicu.