Reči o pláne nahradiť Starmera sú nepravdivé, tvrdí minister Streeting

LONDÝN - Britský minister zdravotníctva Wes Streeting v stredu vyhlásil, že akékoľvek reči o plánoch nahradiť premiéra Keira Starmera vo funkcii nie sú pravdivé. Reagoval na správy britských médií, podľa ktorých je jedným z možných náhradníkov premiéra po predstavení rozpočtu pre budúci rok koncom novembra. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a televízie Sky News.
Viaceré britské spravodajské portály napísali, že Starmer plánuje v prípade hrozby bojovať proti akémukoľvek svojmu vyzývateľovi. Ako jeho možný nástupca bol pritom viackrát spomenutý Streeting. „Myslím si, že ktokoľvek o tom informoval, sledoval priveľa Zradcov celebrít (britská reality show, pozn. TASR). Je to úplne sebavyvracajúca informácia, a to nielen preto, že nie je pravdivá,“ vyhlásil Streeting pre televíziu Sky News.
„Nebudem požadovať rezignáciu premiéra. Podporujem premiéra. Podporujem ho odkedy bol zvolený za lídra Labouristickej strany. Nevolil som ho vo voľbách predsedu, ale podporoval som ho od okamihu, keď bol zvolený, a podporoval som ho počas celej doby, keď robil veci, o ktorých si nikto nemyslel, že sú možné,“ dodal minister zdravotníctva.