Španielsko rozbilo sieť vplyvného mexického drogového kartelu

MADRID - Španielska polícia oznámila v utorok, že prekazila miestne operácie vplyvného mexického drogového kartelu. Agentúra AFP informovala, že došlo k zadržaniu 20 osôb.
Drogový kartel Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) prepašoval „veľké zásielky kokaínu a metamfetamínu“ z Južnej Ameriky na distribúciu v Španielsku a iných európskych krajinách, uviedla španielska polícia vo vyhlásení. Americký prezident Donald Trump označil tento kartel za teroristickú organizáciu.
Drogy ukryté v priemyselných strojoch odhalené pri Madride
Vyšetrovanie sa začalo v priebehu tohto roka, keď polícia odhalila drogy ukryté v ťažkých priemyselných strojoch. Boli uskladnené na pozemkoch v blízkosti Madridu a v susednej provincii Ávila a boli prepravované po celom Španielsku.
Medzi zadržanými sú dve osoby, ktoré patria k „prioritným cieľom“ pre americkú protidrogovú agentúru DEA, ako aj ľudia podozriví z členstva v talianskej zločineckej organizácii Camorra.
Operácia odhalila 1,8 tony kokaínu, peniaze a zbrane
Úrady podnikli operáciu v spolupráci s DEA a holandskými predstaviteľmi, pričom zadržali 1,8 ton kokaínu, peniaze, kryptomeny, zbrane aj vozidlá. Španielsko je hlavnou bránou do Európy pre severoafrický hašiš a juhoamerický kokaín, čo robí túto krajinu atraktívnou pre medzinárodné zločinecké gangy, pripomína AFP.