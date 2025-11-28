Úspech v Nemocnici Bory! Prvýkrát odstránili nádor na chrbtici endoskopicky a s 3D navigáciou

BRATISLAVA - Na neurochirurgickom oddelení bratislavskej Nemocnice Bory lekári odstránili metastázu v krčnej chrbtici s využitím kombinácie dvoch najmodernejších technológií - 3D navigácie s prvkami augmentovanej reality a miniinvazívnej endoskopickej techniky. Ide o operáciu, ktorá sa radí medzi prvé svojho druhu na Slovensku aj v širšom regióne. Informovala komunikačná špecialistka Penta Hospitals Jana Fedáková.
„Ide o výkon, ktorý je svojím charakterom prvý na Slovensku aj v okolitých regiónoch. Pri operácii zhubného nádoru krčnej chrbtice sme skombinovali modernú 3D navigáciu, ktorá nám počas zákroku vytvorila rozšírenú realitu, s endoskopickou miniinvazívnou technikou. Dokázali sme tak pracovať mimoriadne precízne, bezpečne a zároveň maximálne šetrne pre pacienta,“ vysvetlil neurochirurg Benedikt Trnovec.
Centimetrový pracovný kanál
Celá operácia prebiehala cez približne centimetrový pracovný kanál, cez ktorý chirurgovia zavádzali endoskop aj všetky potrebné inštrumenty. Tento spôsob umožňuje rozťahovať svalové štruktúry bez toho, aby bolo potrebné ich rezať, čo výrazne znižuje pooperačné bolesti a skracuje dobu zotavovania. Neuronavigácia počas výkonu premietala polohu nástrojov v reálnom čase v 3D priestore. Tím zároveň použil intraoperačné CT vyšetrenie, ktoré umožnilo okamžite overiť úplnosť odstránenia nádoru.