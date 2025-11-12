Chlapec (7) sedel na BALKÓNE takmer úplne NAHÝ! Vnútri sa diali veci: MATKA ROKA bola totálne na mol!

STRZELNO – Starostlivosť o deti je v dnešnej dobe samozrejmosťou, ktorú ale mnohí rodičia či poručníci zanedbávajú. Do tejto kategórie patrí bohužiaľ aj istá poľská matka, ktorá konala priam nezodpovedne. Ohroziť pritom nemusela len život vlastného dieťaťa, ale aj ten svoj.
Poľskí policajti okresného mesta Moglino (Kujavsko-pomoranské vojvodstvo) dostali dňa 6. októbra o 10:40 miestneho času priam desivé hlásenie. Istý svedok mal nahlásiť, že na balkóne jednom z bytových domov v Strzelne sedí chlapec len v spodnej bielizni. Informuje o tom Fakt.
Na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka. "Krátko po príchode záchranných zložiek sa chlapec vrátil naspäť do bytu a zavrel za sebou balkónové dvere. O chvíľu ich znovu otvoril," informuje policajné riaditeľstvo okresu Moglino s tým, že vďaka tomu sa mužom zákona podarilo cez balkón dostať do bytu na prízemí.
Nečakané objasnenie
Po tom, ako policajti vošli do bytu cez balkón, zistili, že chlapec nebol doma sám. Jeho matka (44) ale tvrdo spala. Keď ju prebrali, niečo im nesedelo a dali jej fúkať. Matka mala počas bieleho dňa v krvi 1,5 promile alkoholu. Policajti ženu zatkli a jej syna (7) dali do starostlivosti príbuzných.
Dieťa našťastie neutrpelo žiadne zranenia. Podľa Predictwind bola v Strzelne toho dňa priemerná teplota vzduchu do 12 stupňov Celzia. Prípadom sa budú zaoberať súdy. "Matka vystavila svojho syna bezprostrednému nebezpečenstvu smrti alebo vážnej ujmy na zdraví. Hrozí jej nepodmienečné odňatie slobody na 5 rokov," doplnila polícia v oficiálnom hlásení.