Obrovská TRAGÉDIA: Dievčatko prišlo na svoje narodeniny o oboch rodičov, zomreli v horúcom kúpeli

SAO JOSE – Mala to byť neopakovateľná oslava narodenín, no v okamihu sa z nej stala najhoršia spomienka v živote. Toto dievčatko už nikdy nezabudne, že na svoje narodeniny prišlo o oboch rodičov.
Tragédia, aká nemá obdobu, sa odohrala v raji pre dovolenkárov. Armádny policajt Jeferson Luiz Sagaz (†37) a jeho partnerka, majiteľka nechtového štúdia, Ana Caroline Silvová (†41) pripravili svojej dcére ten najhorší možný darček na narodeniny.
Ubytovali sa v moteli
Ako píšu austrálske News.com.au, párik z Brazílie sa išiel večer 10. augusta najesť, potom spolu popíjali a neskôr navštívili aj nočný klub. Nakoniec skončili v bublinkovom kúpeli motela Dallas v Sao Jose. Z vane už ale nevyliezli.
Na druhý deň mali prísť po dcéru k Jeffersonovej sestre, ktorá ju zatiaľ opatrovala. Keď však dlho nechodili, zalarmovala políciu. Muži zákona spustili vyšetrovanie. Keď sa dostali na adresu motela, naskytol sa im strašný pohľad. V kúpeľni ležali dve bezvládne telá.
Drogy a alkohol
"Voda vo vani mala vyše 50 stupňov Celzia. V kúpeľni sa navyše držal teplý vzduch z ohrievača. Krvné testy v obidvoch prípadoch odhalili vysoké hladiny alkoholu a stopy po kokaíne," informovali policajné zložky.
Súdna lekárka Andressa Boer Fronza k prípadu uviedla, že príčinou smrti v oboch prípadoch bola exogénna otrava, ktorá len podporila stav ako pri úpale a vyvolala vysokú dehydratáciu. „Pre veľké teplo v miestnosti nasledoval kolaps, ktorý vyvrcholil zlyhaním orgánov a následnou smrťou,“ dodala.
V rámci vyšetrovania bolo vykonaných 16 foréznych testov, ktoré vylúčili úraz spôsobený elektrickým prúdom, utopenie alebo otravu oxidom uhoľnatým. "Príčina smrti bol náhly kolaps. Z tohto hľadiska sme preto vylúčili zásah tretej strany," uviedol policajný náčelník Felipe Simão Gomes. V minulosti nemal ani jeden z rodičov problém so zákonom.