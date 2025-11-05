V Malých Karpatoch hrozí ťažba antimónu! Taraba vypenil na primátora Pezinka: Politický marketing a nekompetentnosť!

PEZINOK/BRATISLAVA – Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) sa ostro pustil do vedenia mesta Pezinok. Tvrdí, že primátor Roman Mács obviňuje jeho rezort z nečinnosti v súvislosti s plánovanou ťažbou antimónu v Malých Karpatoch, hoci prieskumné územie vzniklo ešte za vlády jeho predchodcu Jána Budaja. Minister hovorí o „politickom marketingu“ a uisťuje, že podniká kroky na zrušenie rozhodnutia z roku 2022.
Podľa rezortu životného prostredia bolo rozhodnutie o určení prieskumného územia Trojárová vydané už v septembri 2022 – teda ešte počas pôsobenia ministra Jána Budaja. Taraba považuje za „škandál“, že Pezinok dnes hovorí o nečinnosti ministerstva, no v tom čase sa voči rozhodnutiu neozval.
„Primátor Pezinka prízemným politickým marketingom dokazuje iba svoju nekompetentnosť. Ak má samospráva výhrady voči právoplatnému rozhodnutiu, má rokovať s držiteľom prieskumného územia, alebo v prípade podozrenia na porušenie legislatívy, sa má obrátiť na orgány činné v trestnom konaní,“ odkázal Taraba.
Antimón a zlato v Malých Karpatoch?
Ložiskový prieskum v oblasti Trojárová sa týka výskytu antimónu a zlata. Antimón je pritom ťažký kov, ktorý môže pri nedostatočnom zabezpečení prenikať do pôdy a podzemných vôd.
Ešte v apríli Taraba verejne vyhlásil, že odmieta akékoľvek kroky smerujúce k ťažbe nerastných surovín, ktoré by mohli ohroziť vinice či zdroje vody v Malých Karpatoch. Ministerstvo zároveň ubezpečilo, že nevydalo žiadne nové povolenie ani súhlas na geologický prieskum a že akákoľvek budúca ťažba by musela prejsť procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA).
Pezinok sa už v minulosti proti prieskumu postavil a varoval pred možnou ekologickou katastrofou. Primátor Roman Mács upozornil, že podobné banské projekty môžu viesť k znečisteniu pôdy, vody aj ovzdušia.
Obe strany sa teda zhodujú v jednom – ťažba antimónu v Malých Karpatoch by nemala pokračovať. Kým však Taraba tvrdí, že chybu urobila bývalá vláda a nečinnosť mesto, primátor Pezinka obviňuje štát, že ľudí pred prieskumom dostatočne nechráni.