Po Louvri ďalšia lúpež! Zmizli zlaté a strieborné mince z múzea na východe Francúzska

PARÍŽ - Len niekoľko hodín po trúfalej lúpeži klenotov z parížskeho Louvru ukradli neznámi lupiči v inom francúzskom múzeu dvetisíc zlatých a strieborných mincí v hodnote približne 90.000 eur. Uviedla to dnes stanica BBC s odvolaním sa na francúzske médiá. Incident sa podľa nej odohral v nedeľu večer v múzeu Maison des Lumières venovanom filozofovi Denisovi Diderotovi v Langres na východe Francúzska.
Keď sa múzeum v utorok otvorilo, pracovníci inštitúcie si všimli rozbité vitríny a spustili poplach, napísala na svojom webe britská verejnoprávna stanica. Zmizli podľa nej mince z obdobia rokov 1790 až 1840, ktoré boli súčasťou mestskej zbierky. Objavené boli v roku 2011 pri renovácii budovy, v ktorej teraz sídli múzeum. Zlodeji podľa vyhlásenia miestneho úradu vybrali mince "s veľkou odbornosťou".
Ide o najnovší prípad zo série lúpeží a krádeží vo francúzskych kultúrnych inštitúciách, ako uvádza BBC. Podľa BBC sa minulý mesiac zločinci vlámali do Prírodovedného múzea v Paríži, kde ukradli šesť zlatých nuggetov v hodnote približne 1,5 milióna eur. Bezpečnostné zložky neskôr zatkli v španielskej Barcelone ženu z Číny, ktorá sa snažila predať roztavené zlato. Úrady ju v súvislosti s touto krádežou obvinili a teraz je vo väzbe, dodala BBC.
Svetovú pozornosť vyvolala nedeľná lúpež
Taktiež v septembri zlodeji prenikli do múzea v centre mesta Limoges, odkiaľ si odniesli vzácny čínsky porcelán v hodnote 9,5 milióna eur. Ukradli dve porcelánové misy zo 14. a 15. storočia a vázu z 18. storočia, ktoré sú označené ako národné poklady, uviedlo múzeum. Polícia predmety podľa BBC doteraz nenašla a nikoho nezatkla.
Svetovú pozornosť ale vyvolala nedeľná lúpež v parížskom Louvre, pri ktorej lupiči prezlečení za robotníkov prenikli dopoludnia do múzea cez balkón pomocou výsuvného rebríka a zmocnili sa deviatich cenných šperkov. Jedného z nich sa pri úteku zbavili. Parížska prokurátorka Laure Beccuauová v utorok podľa stanice RTL predbežne vyčíslila hodnotu predmetov na 88 miliónov eur. Neskôr médiá informovali o sume vyše 100 miliónov eur. Lúpež v Louvre, ale aj ďalšie podobné incidenty, vyvolali vo Francúzsku obavy pre nedostatočné zabezpečenie inštitúcií, ktoré uchovávajú niektoré z najcennejších pokladov krajiny, dodala BBC.