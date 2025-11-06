Turecká polícia vypočúva novinárov: Dôvodom je šírenie nepravdivých správ o väznenom primátorovi Imamoglovi

ANKARA - Turecká polícia vo štvrtok vypočúvala šesť novinárov, ktorých predvolala kvôli obvineniam zo šírenia falošných informácií v správach o zadržanom istanbulskom primátorovi Ekremovi Imamoglovi. Informuje o tom správa agentúry AP.
Úrad prokurátora v Istanbule uviedol, že polícia mala vypočuť novinárov v rámci vyšetrovania „zločineckej organizácie Imamogla s cieľom zisku“. Novinárov podľa vyhlásenia prokuratúry vypočúvali pre obvinenia „z verejného šírenia falošných informácií a z napomáhania zločineckej organizácii“. Prokuratúra neuviedla, či sú vypočúvaní novinári formálne obvinení, alebo ich možné obvinenie čaká.
Zásahy voči novinárom prehĺbili napätie v Turecku
Istanbulského primátora Imamogla a desiatky predstaviteľov Istanbulu zadržala polícia v marci pre obvinenia z korupcie. Imamoglu je odvety vo väzbe a jeho zadržanie podnietilo masové protesty v Turecku. Vyšetrovanie Imamogla je vo všeobecnosti považované za politicky motivované. Istanbulský primátor je vnímaný ako hlavný vyzývateľ prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana v prezidentských voľbách naplánovaných na rok 2028.
Predstaviteľ hlavnej opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) Burhanettin Bulut, ktorej kandidátom v prezidentských voľbách je práve Imamoglu, tvrdí, že polícia prišla do domovov novinárov v skorých ranných hodinách a skonfiškovala im telefóny. „Toto de facto zadržanie je jasnou hrozbou s cieľom zastrašiť, umlčať a potlačiť celú opozíciu a slobodu tlače,“ vyhlásil Bulut. „Tento systematický tlak na tlač v Turecku sa teraz zmenil na hon na čarodejnice,“ konštatoval. Vypočúvaní novinári podľa AP spochybnili legitimitu prípadov proti Imamoglovi, ktoré mnohí vnímajú ako politicky motivované. Vláda tvrdí, že súdy konajú nezávisle.