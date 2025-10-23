Podľa Vučiča bol incident pred parlamentom teroristický útok: Bolo otázkou času, kedy sa to stane!

BELEHRAD - Za „teroristický útok“ označil v stredu srbský prezident Aleksandar Vučič požiar a streľbu v stanovom tábore pred budovou srbského parlamentu v centre hlavného mesta Belehrad. Pri incidente utrpela zranenia jedna osoba, informuje agentúra AP.
Požiar vypukol v stredu predpoludním v oblasti stanov pred srbským parlamentom, ktoré boli postavené ešte v marci tohto roka Vučičovými stúpencami ako zjavný ľudský štít pred protivládnymi protestami, ktoré už niekoľko mesiacov v celom Srbsku predstavujú doposiaľ najzávažnejšiu hrozbu pre prezidentovu vládu, dodáva agentúra. Srbská polícia ešte v stredu informovala, že na mieste zadržala 70-ročného muža, ktorý strieľal smerom k jednému zo stanov, čo následne vyvolalo požiar. Zadržaný čelí obvineniam z pokusu o vraždu, verejného ohrozenia a nelegálnej držby zbrane, dodali policajné zdroje.
Tábor, hovorovo známy pod názvom „Ćaciland“, zahŕňa rad bielych stanov v Parku pionierov (Pionirski park) a jeho okolí a námestie neďaleko budovy parlamentu a prezidentskej kancelárie. Samotný Vučič označil incident za „ohavný teroristický útok“ a na narýchlo zvolanej tlačovej konferencii v stredu uviedol, že ide o jeho “politický úsudok“, pretože muž „použil strelnú zbraň s cieľom spôsobiť verejné nebezpečenstvo a s nepochybným politickým motívom“. Provládne bulvárne médiá ešte pred Vučičovou tlačovkou uviedli, že za požiarom a streľbou stojí odporca vlády, píše AP.
Vučič opakovane obviňoval protivládnych demonštrantov z násilia
Vučič tiež zverejnil videozáznam incidentu a údajného strelca, ktorý sa pri zatknutí priznal, že chcel, aby ho polícia zabila, a že ho „rozčuľovali stany“. Podľa portálu Danas.rs tieto stany v oblasti od marca blokujú aj dopravu a nie je bezprostredne jasné, kto sa v nich vlastne aktuálne nachádza. „Bolo otázkou času, kedy sa to stane,“ povedal Vučič, ktorý opakovane obviňoval protivládnych demonštrantov z násilia, hoci ich protesty boli prevažne pokojné, podotýka AP.
Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar uviedol, že jedna osoba utrpela vážne zranenia po tom, čo ju postrelil „muž, ktorý zmýšľa inak“. Bližšie informácie však neuviedol. K incidentu došlo krátko pred zhromaždením plánovaným na 1. novembra pri príležitosti prvého výročia zrútenia strechy železničnej stanice v Novom Sade, ktoré vyvolalo obrovské protesty vedené mládežou proti vláde Vučiča. Masové zhromaždenie je naplánované v Novom Sade, kde zrútenie strechy zabilo 16 ľudí - prevažne študentov - a bolo pripísané korupcii a nedbanlivosti pri stavbe. Protivládni demonštranti od Vučiča požadujú vypísanie predčasných parlamentných volieb, čo však doposiaľ odmieta.