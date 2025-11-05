Opatrovateľ v Nemecku dostal doživotie! Ide o vraždu desiatich pacientov

AACHEN - Krajinský súd v Aachene odsúdil v stredu na doživotie opatrovateľa za vraždu desiatich pacientov a 27 pokusov o vraždu. Muž, ktorý pracoval na jednotke paliatívnej starostlivosti, podával podľa súdu pacientom smrtiace injekcie, informuje agentúrA AFP.
Súd konštatoval, že 44-ročný muž spáchal mimoriadne závažný trestný čin, ktorý vo všeobecnosti vylučuje jeho podmienečné prepustenie po 15 rokoch. Pri svojom verdikte sa riadil žiadosťou prokuratúry. Opatrovateľ bol pôvodne obvinený z deviatich vrážd a 34 pokusov o vraždu, ale súd dospel k záveru, že v prípade úmrtia ďalšej osoby ide o dokonané zabitie.
Obvinený spáchal spomínané trestné činy medzi decembrom 2023 a májom 2024 na klinike vo Würselene ležiacom neďaleko Aachenu. Podľa obžaloby bez konzultácie podával vážne chorým pacientom sedatíva, niekedy v kombinácii s liekmi proti bolesti. Pacientov chcel uspať, aby minimalizoval svoju pracovnú záťaž počas nočných zmien.
Opatrovateľ obvinenia poprel
Opatrovateľ tieto obvinenia poprel. Počas procesu, ktorý sa začal v marci, vyhlásil, že pacientom nepodával žiadne lieky s úmyslom skrátiť im život. Jeho obhajcovia požadovali oslobodenie od obvinení. Nie je vylúčené, že odsúdený mohol spáchať ešte viac trestných činov. Vyšetrovatelia v súčasnosti prešetrujú množstvo ďalších podozrivých prípadov úmrtí na pracoviskách, kde predtým pôsobil. Prokuratúra v Aachene už oznámila, že voči nemu pravdepodobne vznesie ďalšie obvinenia. V roku 2019 odsúdili v Dolnom Sasku na doživotie bývalého opatrovateľa Nielsa Högela, ktorý bol uznaný za vinného zo spáchania 85 vrážd. Motív jeho konania nie je známy.