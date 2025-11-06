Manželka nenavarila mužovi večeru: Ten sa nazúril s zavraždil ju! Telo stiahol z kože

MOSKVA - V meste Berezovskij sa odohral desivý zločin. Päťdesiatnik Rafis Chuzin mal zaútočiť na svoju manželku len preto, že po príchode domov nenašiel hotovú večeru. Po vražde sa podľa vyšetrovateľov pokúsil zahladiť stopy spôsobom, ktorý šokoval aj skúsených kriminalistov.
Hádka pri večeri prerástla v brutálny útok
Incident sa mal odohrať v polovici októbra. Podľa ruského portálu Ura.ru sa Chuzin po návrate z práce pohádal s manželkou Olgou, pretože nebola navarená kuracia polievka. Konflikt prerástol do násilia – muž siahol po noži a svoju ženu dobodal. Vyšetrovatelia uvádzajú, že sa následne pokúsil jej telo rozrezať a odstrániť z neho kožu.
Dve verzie o tom, kam telo schoval
Podrobnosti o tom, čo muž urobil po útoku, sa líšia. Jedna verzia tvrdí, že telo zakopal na pozemku pri dome, druhá hovorí o tom, že ho ukryl v stodole. V každom prípade sa snažil zabrániť objaveniu zločinu.
Kamarátka zburcovala políciu
Zmiznutie Olgy si ako prvá všimla jej blízka priateľka. Niekoľko dní sa jej nevedela dovolať a neodpovedal ani samotný Rafis. Keď sa situácia stávala podozrivou, rozbehla sa na políciu. Medzitým však muž prišiel na stanicu sám a priznal sa.
Policajti zažili scény, ktoré len tak nevidia
Keď kriminalisti telo objavili, opisovali miesto činu ako mimoriadne drastické. Policajný hovorca Valerij Gorelych podľa denníka Daily Mail povedal: „Dokonca aj detektívi, ktorí počas kariéry videli mnoho hrôz, boli tým, čo tam našli, otrasení.“
Obvinenie z vraždy
Rafis Chuzin čelí obvineniu z vraždy a vyšetrovanie pokračuje. Prípad vyvolal v Rusku ďalšiu diskusiu o domácom násilí, ktoré sa v krajine často dostáva na verejnosť až po tragédiách.