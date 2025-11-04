Utorok4. november 2025, meniny má Karol, zajtra Imrich

Shutdown americkej vlády môže spôsobiť obmedzenia vo vzdušnom priestore a doprave, varuje minister

Minister dopravy USA Sean Duffy reční po boku viceprezidenta J. D. Vancea.
Minister dopravy USA Sean Duffy reční po boku viceprezidenta J. D. Vancea. (Zdroj: SITA/AP/Jacquelyn Martin)
WASHINGTON - Americký minister dopravy Sean Duffy varoval v utorok, že ak bude tzv. shutdown trvať ďalší týždeň, spôsobí to chaos v leteckej doprave. Podľa jeho slov sa situácia s nedostatočným množstvom personálu ešte zhorší, na letiskách sa vytvoria dlhé rady a uzavrú sa časti vzdušného priestoru. Informuje o tom agentúra AFP.

„Demokrati, ak bude táto situácia trvať ešte týždeň od dneška, uvidíte masový chaos... uvidíte rozsiahle meškanie letov,“ povedal Duffy na tlačovej konferencii. „Dôjde k masovým zrušeniam letov a možno bude potrebné uzavrieť časti vzdušného priestoru, pretože to jednoducho nezvládneme, keďže nemáme leteckých dispečerov,“ zdôraznil.

Shutdown blokuje financovanie vlády

Republikáni i demokrati čelia narastajúcemu tlaku, keďže sa shutdown federálnej vlády blíži k rekordnej dĺžke a paralyzuje verejné služby. Dočasný návrh zákona o financovaní, ktorého cieľom je obnoviť činnosť federálnej vlády, blokujú v Snemovni reprezentantov demokrati. Jadrom sporu sú dotácie na zdravotné poistenie v rámci zákona o dostupnej zdravotnej starostlivosti (Affordable Care Act/Obamacare). Demokrati podmieňujú obnovenie činnosti vlády dohodou o predĺžení dotácií, zatiaľ čo republikáni trvajú na tom, že rokovania sa môžu začať až po ukončení shutdownu.

Dispečeri a TSA pracujú bez mzdy

Viac ako 60 000 leteckých dispečerov a predstaviteľov Amerického úradu pre bezpečnosť dopravy (TSA) pracuje bez nároku na mzdu a Biely dom varoval, že zvyšujúca sa absencia zamestnancov na pracovisku môže spôsobiť chaos. Pracovníci letísk často predstierajú chorobu, aby nemuseli pracovať bez mzdy, píše AFP. Senát v utorok po piatich týždňoch neúspešných hlasovaní po 14. raz zamietol zákon o financovaní, ktorý by obnovil činnosť vlády.

