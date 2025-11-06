Shutdown v Spojených štátoch sa dotýka aj vojakov v zahraničí: Americkým vojakom v Nemecku hrozí nevyplatenie mzdy

WASHINGTON - Americkí vojaci v Nemecku nemusia dostať novembrovú výplatu kvôli dlhodobému shutdownu federálnej vlády USA. Ich októbrová mzda bola ešte pokrytá z núdzových fondov, informuje web Euronews.
Pentagón varoval, že približne 37-tisíc amerických vojakov umiestnených v Nemecku nemusí dostať novembrovú mzdu. Americký minister financií Scott Bessent pre CBS News povedal, že „od 15. novembra naši vojaci a vojačky, ktorí sú ochotní riskovať svoje životy, už nebudú môcť dostávať plat“, ak bude v Kongrese pokračovať rozpočtová patová situácia medzi demokratmi a republikánmi.
Americká armáda zverejnila na svojej webovej stránke pokyny, ktoré vojakov v Nemecku nasmerujú na núdzové sociálne dávky, pôžičky, potravinové banky a organizácie na zdieľanie potravín. Nemecké sociálne dávky zostávajú pre amerických vojakov do značnej miery nedostupné, čo znamená, že budú ponechaní sami na seba.
Zahraniční vojaci v Nemecku nemajú nárok na dávky
Expert na pracovné právo Michael Fuhlrott uviedol, že občiansky príspevok je pre vojakov zo zákona nemožný, ak sú „zvyčajne v Nemecku len dočasne“. Predpisy NATO bránia uplatňovaniu nemeckých ustanovení o sociálnom zabezpečení na zahraničných vojakov, aby sa predišlo dvojitému poberaniu dávok.
Ministerstvo financií USA zasiahlo v prospech približne 12.000 civilných zamestnancov na amerických vojenských základniach a podľa Euronews poskytlo 43 miliónov eur pre pracovníkov v oblasti logistiky, stravovania, zásobovania a bezpečnosti. Platba predstavuje pôžičku, ktorú musia Spojené štáty splatiť po zrušení shutdownu.