USA odpálili raketu súdneho dňa: V tom najcitlivejšom čase! TAKTO test dopadol

WASHINGTON - Len pár dní po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil obnovenie jadrových testov po viac než tridsiatich rokoch, spustilo americké letectvo skúšku medzikontinentálnej rakety Minuteman III. Hoci bol štart plánovaný dlhodobo, v aktuálnom geopolitickom kontexte získal mimoriadnu pozornosť.
Test, ktorý prichádza v citlivom momente
Koncom októbra prezident Donald Trump informoval, že USA sa po desaťročiach opäť chystajú testovať jadrové zbrane. Podrobnosti neuviedol, no jeho oznámenie okamžite vyvolalo reakcie po celom svete. O to väčšiu pozornosť vzbudil najnovší krok amerických ozbrojených síl — skúška jednej z kľúčových rakiet jadrovej triády.
Ako pripomína New York Post, americká armáda v stredu nadránom odpálila z kalifornskej základne Vandenberg neozbrojenú interkontinentálnu balistickú raketu Minuteman III, ktorú bulvárny denník označuje aj ako „raketu súdneho dňa“. Projektil preletel približne 6 700 kilometrov a dopadol v blízkosti testovacej oblasti Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site na Marshallových ostrovoch.
Pilier americkej jadrovej odstrašujúcej stratégie
Minuteman III patrí k základným prvkom amerického jadrového arzenálu. Spolu s ponorkovo odpaľovanými balistickými raketami a strategickými bombardérmi tvorí trojicu, ktorá zabezpečuje americkú jadrovú odstrašujúcu kapacitu.
Test prišiel len týždeň po tom, čo Trump oznámil úmysel obnoviť jadrové testovanie. Globálne útočné veliteľstvo amerického letectva (Global Strike Command) však zdôraznilo, že skúška bola plánovaná mesiace dopredu a patrí k pravidelným kontrolám výkonnosti zbraňových systémov.
„Skúška potvrdila spoľahlivosť, flexibilitu a modulárnu architektúru systému,“ uviedla základňa Vandenberg v stanovisku, ktoré citovala ruská agentúra Tass. Dodala, že získané dáta sú „neoceniteľné pre dlhodobé zabezpečenie presnosti a funkčnosti ICBM systému“.
Nová generácia rakiet mešká
Pentagón podľa Tass plánuje v budúcnosti nahradiť zastarávajúce Minuteman III modernými raketami Sentinel. Ich nasadenie sa však posúva minimálne do roku 2031, uviedlo ministerstvo obrany USA. Niektorí bezpečnostní analytici mimo vlády pritom spochybňujú, či krajina vôbec potrebuje novú generáciu rakiet pre udržanie jadrovej odstrašujúcej sily.