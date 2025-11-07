Medzinárodné stabilizačné sily podľa Trumpa dorazia čoskoro do Pásma Gazy: Je otvorený diskutovať o zrušení sankcií voči Iránu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že očakáva nasadenie medzinárodných stabilizačných síl koordinovaných Spojenými štátmi v Pásme Gazy „už čoskoro“. Informuje správa agentúry AFP.
Medzinárodné sily, ktoré budú pravdepodobne zahŕňať vojakov z Egypta, Kataru, Turecka a Spojených arabských emirátov (SAE), sú súčasťou Trumpovho povojnového plánu spravovania Pásma Gazy. Tento plán pomohol 10. októbra dosiahnuť krehké prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Sily budú mať za úlohu vyškoliť palestínsku políciu s podporou Egypta a Jordánska. Budú mať tiež za úlohu zabezpečiť pohraničné oblasti a zabrániť pašovaniu zbraní pre Hamas, ktorý 7. októbra 2023 svojím útokom na Izrael vyvolal v Pásme Gazy vojenský konflikt.
Spojené štáty predstavili partnerským krajinám návrh
V stredu Spojené štáty predstavili partnerským krajinám návrh rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktorej cieľom je podporiť Trumpov plán vrátane schválenia medzinárodných síl. Americký veľvyslanec Spojených štátov pri OSN Mike Waltz zdieľal návrh s 10 zvolenými členmi Bezpečnostnej rady a niekoľkými regionálnymi partnermi, uviedol vo vyhlásení hovorca americkej misie. Hlasovanie ešte nebolo naplánované.
Podľa diplomatických zdrojov niekoľko krajín prejavilo ochotu zúčastniť sa na spomínaných operáciách v Pásme Gazy, no trvajú na prijatí rezolúcie OSN predtým, než do palestínskeho územia nasadia svoje vojenské jednotky. Šéf amerického Centrálneho veliteľstva - vojenského veliteľstva zodpovedného za Blízky východ - v októbri počas návštevy Pásma Gazy povedal, že tam nebudú nasadené žiadne americké jednotky.
Trump tvrdí, že je otvorený diskutovať o zrušení sankcií voči Iránu
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že Irán žiada o zrušenie sankcií, ktoré na neho uvalili Spojené štáty. Podľa svojich slov je otvorený o tom diskutovať, informuje správa agentúry AFP. „Irán sa pýta, či by sa sankcie mohli zrušiť. Irán má veľmi prísne sankcie zo strany USA, a to im výrazne sťažuje robiť to, čo by chceli robiť,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome. „Som otvorený tomu, si to vypočuť, a uvidíme, čo sa stane, ale bol by som tomu otvorený,“ dodal. Západné krajiny vrátane Spojených štátov dlhodobo obviňujú Irán zo snáh získať jadrové zbrane. Irán však tvrdí, že jeho jadrový program je na mierové účely.
Izrael v júni tohto roka zaútočil na Irán a tieto dva znepriatelené štáty viedli 12 dní trvajúcu vojnu. Útokom na iránske jadrové zariadenie sa do vojny zapojili aj Spojené štáty. USA a Irán viedli od apríla jadrové rozhovory, ktoré však zastavila spomínaná vojna. Trump tvrdí, že Irán bol kedysi „násilníkom Blízkeho východu“, ale už viac nemá „možnosť vlastniť jadrové zbrane“. Americký prezident opakovane uviedol, že útoky na iránske jadrové zariadenia zničili jadrový program Teheránu. AFP informuje, že celkový rozsah škôd nie je známy.
OSN v septembri obnovila sankcie na Irán po tom, čo krajiny zo zoskupenia E3 (Británia, Francúzsko a Nemecko) koncom augusta aktivovali tzv. mechanizmus „snapback“, keďže Irán podľa nich porušil niekoľko svojich záväzkov vyplývajúcich z jadrovej dohody z roku 2015. Omán, ktorý hostil tohtoročné americko-iránske jadrové rozhovory, vyzval obe strany na ich obnovenie. Tieto rozhovory boli zamerané na dosiahnutie novej dohody, ktorá by obmedzila jadrové aktivity Iránu výmenou za zmiernenie sankcií, objasňuje AFP.