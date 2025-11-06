Trump sa môže vyhnúť vine! Odvolací súd mu dal šancu zvrátiť verdikt v prípade podplácania pornoherečky

NEW YORK - Americký federálny odvolací súd dnes poskytol prezidentovi Spojených štátov Donaldovi Trumpovi určitú šancu na zrušenie výroku poroty, ktorá ho vlani uznala vinným v prípade platieb za mlčanlivosť pornoherečke známej ako Stormy Daniels. Informovala o tom agentúra Reuters. Trump proti uznaniu viny podnikol právne kroky, keď okrem iného poukazuje na rozhodnutie Najvyššieho súdu o imunite pre bývalých prezidentov.
Prípad sa týka platieb bývalej pornoherečke Stephanii Cliffordovej, známej ako Stormy Daniels, aby verejne nehovorila o svojom vzťahu s Trumpom. Kauzu v januári 2018 otvoril list The Wall Street Journal (WSJ), podľa ktorého Cliffordová v súkromí priznala, že s Trumpom mala pohlavný styk v júli 2006, keď sa stretli na golfovom turnaji pri kalifornskom jazere Tahoe. Trump, ktorý bol v tom čase rok ženatý, neskôr popieral, že by mal s touto ženou v minulosti pomer. Manhattanská porota vlani v máji uznala Trumpa vinným vo všetkých 34 bodoch obžaloby z falšovania finančných záznamov v súvislosti s platbami za mlčanlivosť. Trump sa tak stal prvým bývalým americkým prezidentom odsúdeným v trestnom procese.
Newyorský sudca však tento rok v januári, keď sa Trump vrátil do prezidentskej funkcie, oznámil, že ho za falšovanie finančných záznamov nepošle do väzenia ani mu neuloží pokutu. Zároveň zdôraznil, že jeho rozhodnutie neruší výrok poroty o Trumpovej vine. Trump v októbri formálne podal odvolanie, v ktorom jeho právnici zdôraznili, že výrok o vine je nutné zrušiť, keďže proces ovplyvnili chybné dôkazy. Uviedli tiež, že sudca sa sám mal z procesu vylúčiť. Odvolací súd teraz nariadil nižšiemu súdu, aby preveril, či by prípad mal posúdiť federálny súd. Trump po uznaní viny usiloval o to, aby sa prípad presunul od štátneho súdu k federálnemu.