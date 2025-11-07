Opäť pozastavili prevádzku letísk v Bruseli a pri Liège: Išlo o drony

BRUSEL - Správy o spozorovaných dronoch viedli vo štvrtok večer i v piatok ráno k prerušeniam leteckej dopravy na letisku v belgickej metropole Brusel a na letisku Bierset blízko mesta Liège. Prevádzku na oboch letiskách už medzičasom obnovili, informuje správa agentúry Belga.
Štvrtkový incident je už druhým za týždeň, keď musela byť letecká doprava na letisku v Bruseli pozastavená v dôsledku spozorovania dronu. K podobným incidentom došlo aj inde v Európe vrátane Kodane, Osla, Aalborgu či Mníchova. Lety boli preventívne pozastavené na letisku v belgickej metropole vo štvrtok približne o 21.20 h po tom, čo prišlo hlásenie o drone, uvádza Belga s odvolaním sa na jedného z hovorcov.
Prerušenie prevádzky
Prerušenie prevádzky je v takomto prípade štandardnou procedúrou, spresnil belgický poskytovateľ leteckých navigačných a prevádzkových služieb pre civilný vzdušný priestor Skeyes. Na bruselskom letisku bolo v čase prerušenia prevádzky naplánovaných osem odletov a 22 príletov.Na letisku Bierset blízko mesta Liège bola letecká doprava takisto prerušená od 22.00 do 23.20 h v dôsledku spozorovania dronu. Aj v tomto prípade bol implementovaný štandardný postup, píše Belga.
Dopravu na letisku v Liège prerušili v dôsledku prítomnosti dronu aj v piatok ráno krátko po 7.00 h. Pozastavenie letov trvalo približne hodinu. Belgicko vo štvrtok zvolalo mimoriadne zasadnutie svojej bezpečnostnej rady o hrozbách, ktoré predstavujú nedávne pozorovania dronov nad vojenskými objektmi v krajine i nad letiskom v Bruseli.
Belgický minister obrany Theo Francken pred schôdzkou povedal, že chce čo najskôr uviesť do prevádzky národné centrum bezpečnosti vzdušného priestoru a zvýšiť kapacity krajiny v obrane proti dronom. Dron bol údajne spozorovaný v blízkosti objektov spoločnosti FedEx na letisku. Zároveň išlo o doposiaľ prvé pozorovanie dronu za denného svetla.