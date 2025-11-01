Sobota1. november 2025, meniny má Denis, Denisa, zajtra

Dron narušil prevádzku nemeckého letiska: Uvidel ho svedok

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BERLÍN - Po spozorovaní najmenej jedného dronu došlo v piatkových večerných hodinách k pozastaveniu prevádzky letiska Berlín - Brandenbursko (BER) v nemeckom hlavnom meste približne na dve hodiny, oznámila tamojšia polícia. Informuje správa agentúry DPA a denník BILD.

Zhruba o 20.00 h ohlásil očitý svedok spozorovanie dronu, spresnil hovorca polície s tým, že následne došlo k uzavretiu jednej z pristávacích dráh letiska. Podľa hovorkyne oddelenia brandenburskej polície prvé zistenia naznačovali, že na základe hlásenia svedka videla dron aj posádka hliadkovacieho zásahového vozidla. Bezpilotné lietadlo, ktoré sa pohybovalo nad južnou časťou letiska, sa však už nepodarilo lokalizovať.

Nasadený aj policajný vrtuľník

Do operácie bol nasadený aj policajný vrtuľník. Po ďalšom hlásení o pozorovaní dronu sa zapojil aj Spolkový úrad pre letectvo, ktorý vyšetrovanie incidentu následne aj prevzal. Prevádzka letiska bola pozastavená približne dve hodiny - od 20.00 do 22.00 h, píše BILD. Podľa letového poriadku na webovej stránke letiska boli odklonené lety okrem iného zo Štokholmu, Antalye či Helsínk. Lietadlo z Londýna do Berlína bolo podľa informácií agentúry DPA odklonené cez Hamburg. Pilot informoval cestujúcich o dronoch. Očakáva sa, že oneskorené pristátia budú pokračovať až do polnoci.

„Žiaľ, stále sa môžu vyskytnúť meškania a zrušenia letov na letisku BER. Prosím, vopred si overte stav svojho letu u svojej leteckej spoločnosti a využite online check-in,“ upozornilo letisko na platforme X. Najmä v blízkosti letísk predstavujú drony vo vzduchu značné bezpečnostné riziko, píše DPA. Len začiatkom októbra narušili drony neznámeho pôvodu letovú prevádzku na druhom najväčšom nemeckom letisku v Mníchove.

Drony sú zakázané v okruhu 1,5 kilometra od letísk, pretože môžu ohroziť odlety i pristátia lietadiel. V niektorých prípadoch musia byť po spozorovaní dronu čiastočne alebo úplne pozastavené odlety i prílety. Tieto zakázané lety dronov môžu byť prísne trestané ako nebezpečné narušenie letovej prevádzky.

Viac o téme: LetiskoPolícia Nemecko
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Pašovali rajský plyn! Španielska
Pašovali rajský plyn! Španielska polícia rozbila medzinárodný gang
Zahraničné
Nákladné autá môžu jazdiť
Nákladné autá môžu jazdiť v sobotu aj počas sviatku: Polícia udelila časovú výnimku
Domáce
FOTO Polícia zasahuje pri dopravnej
Dopravná nehoda motorkára s autom: Cesta je neprejazdná, polícia vyzýva vodičov na rešpektovanie pokynov
Domáce
Polícia žiada o pomoc
Polícia žiada o pomoc pri identifikácii osoby v prípade krádeže
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Úryvok z dušičkového vydania relácie V siedmom nebi
Úryvok z dušičkového vydania relácie V siedmom nebi
Prominenti
Známy spevák a moderátor sa priznal k tejto chronickej chorobe: Trpí najmä manželka!
Známy spevák a moderátor sa priznal k tejto chronickej chorobe: Trpí najmä manželka!
Zoznam TV
Battlefield 6 - gameplay
Battlefield 6 - gameplay
GameSite

Domáce správy

Peter Pellegrini
Dušičky sú šanca spomaliť a pripomenúť si zosnulých blízkych, uviedol Pellegrini
Domáce
AKTUÁLNE Smrteľná havária pri
AKTUÁLNE Smrteľná havária pri Vlčanoch: Zomreli dvaja mladí ľudia
Domáce
Spomíname na zosnulých: Polícia
Spomíname na zosnulých: Polícia apeluje na vodičov, aby boli počas Dušičiek obozretní
Domáce
Ružomberské cintoríny počas sviatkov: Nový kamerový systém, nonstop otvorené a zmeny pri vstupe
Ružomberské cintoríny počas sviatkov: Nový kamerový systém, nonstop otvorené a zmeny pri vstupe
Regióny

Zahraničné

Belgický minister obrany Theo
Hrozivé vyhlásenie ministra: Ak Putin zaútočí, NATO vymaže Moskvu z mapy! TAKTO zareagoval Medvedev
Zahraničné
Rázny krok Talianska! Vstup
Rázny krok Talianska! Vstup na pornografické stránky bude mať nové podmienky
Zahraničné
Bezpečnostná rada OSN podporila
Bezpečnostná rada OSN podporila marocký plán na autonómiu Západnej Sahary
Zahraničné
Tanzánia má novú prezidentku:
Tanzánia má novú prezidentku: Vo voľbách zvíťazila Hassanová
Zahraničné

Prominenti

FOTO Heidi Klum
Halloweenske šialenstvo Heidi Klum: Opäť odrovnala fanúšikov... Pozor, nieže sa na ňu pozriete!
Zahraniční prominenti
Obrovská bolesť markizáckeho páru:
Obrovská bolesť markizáckeho páru: Prišli o bábätko
Domáci prominenti
Nevideli iné východisko: Známi
Nevideli iné východisko: Známi Česi a Slováci, ktorí sa rozhodli ukončiť svoj život predčasne!
Domáci prominenti
Netradičný pohreb českého herca:
Netradičný pohreb českého herca: Aha, aké mal požiadavky!
Osobnosti

Zaujímavosti

Z oceánu prichádza desivé
Z oceánu prichádza VAROVANIE: Delfíny s poškodeným mozgom sú len začiatok! Ohrození môžu byť aj ľudia, hrozí KATASTROFA?
Zaujímavosti
FOTO Modré psy v Černobyle
Černobyľ znova straší: Modré psy znepokojujú miestnych aj vedcov! Čo sa tam deje? TOTO by mohlo vysvetliť záhadu
Zaujímavosti
Najhorší deň v dejinách
Najhorší deň v dejinách ľudstva: Ničivé dôsledky, ktoré prekonali aj svetové vojny! Pravdepodobne ste o tom NIKDY nepočuli
Zaujímavosti
Čo vám lekári o
Čo vám lekári o umieraní nepovedia (ale môžete sa na to pripraviť)
vysetrenie.sk

Dobré správy

Kašeľ vám vie poriadne
Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať
Domáce
Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk

Ekonomika

Podľa reklamy ich spozná každý, podľa loga skoro nikto! Poznáš banky lepšie ako priemerný Slovák? (kvíz)
Podľa reklamy ich spozná každý, podľa loga skoro nikto! Poznáš banky lepšie ako priemerný Slovák? (kvíz)
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Nemecký motor sa zadrhol: Eurozóna má nových ekonomických ťahúňov, tipovali by ste tieto krajiny?
Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!
Vodiči pozor: Chystá sa veľké obmedzenie, diaľnica pri Bratislave bude úplne neprejazdná!
Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)
Mladí na Slovensku sporia viac vďaka technológiám, robia však aj zásadnú chybu! (prieskum)

Šport

San Maríno nám nič nedalo zadarmo: Mladí Slováci oslavujú postup už po dvoch zápasoch
San Maríno nám nič nedalo zadarmo: Mladí Slováci oslavujú postup už po dvoch zápasoch
Reprezentácia
Z Ligy majstrov na absolútne dno: Minuloročný súper Slovana prežíva hotové peklo
Z Ligy majstrov na absolútne dno: Minuloročný súper Slovana prežíva hotové peklo
La Liga
VIDEO Fehérváryho Washington má totálne zatiahnutú ručnú brzdu, český milionár naplno zažiaril
VIDEO Fehérváryho Washington má totálne zatiahnutú ručnú brzdu, český milionár naplno zažiaril
NHL
Súper si na nej spravil sebavedomie: Domáca Nitra padla zahanbujúcim výsledkom
Súper si na nej spravil sebavedomie: Domáca Nitra padla zahanbujúcim výsledkom
Tipsport liga

Auto-moto

SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
SEAT Arona a SEAT Ibiza prešli ďalším faceliftom. Základ zostáva, novinky navyše
Predstavujeme
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Katastrofálny stav mostov sa darí meniť. Po jednom. Tento je na východe
Doprava
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a
Mazda Vision X-Coupe - dvojrotor, palivo z mikróbov a "žranie" vlastných emisií
Novinky
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Digitálna únava: Prečo nás neustála online komunikácia vyčerpáva a znižuje produktivitu
Digitálna únava: Prečo nás neustála online komunikácia vyčerpáva a znižuje produktivitu
Prostredie práce
Od roku 2026 sa bude výška dávky v nezamestnanosti postupne znižovať
Od roku 2026 sa bude výška dávky v nezamestnanosti postupne znižovať
Domáce
Chcete zarábať viac ako 3500 eur v zahraničí? Tieto pracovné ponuky vás zaujmú!
Chcete zarábať viac ako 3500 eur v zahraničí? Tieto pracovné ponuky vás zaujmú!
Zaujímavé pracovné ponuky
Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Objavte nové kariérne príležitosti na Kariéra EXPO v Banskej Bystrici
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Vianočné londýnske mesiačiky - hit tohtoročných Vianoc.
Famózny recept na jablkovo makový závin na plechu. Recept zo starej kuchárky, ale skúsila som ho na plech. Vynikajúci!
Famózny recept na jablkovo makový závin na plechu. Recept zo starej kuchárky, ale skúsila som ho na plech. Vynikajúci!
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Jedlá na Dušičky: Čo sa kedysi varilo a pieklo v tento deň
Výber receptov
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Halloweenské menu: Strašidelne dobré recepty pre celú rodinu
Výber receptov

Technológie

Populárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnosti
Populárnej značke routerov medzi Slovákmi hrozí v zahraničí stopka kvôli údajnej špionáži. U nás sú skoro v každej domácnosti
Bezpečnosť
Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!
Znie to ako zázrak. Vedci objavili spôsob, ako získať elektrinu len z vody. Stačí kúsok kremíka!
Veda a výskum
Konečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočia
Konečne už vieme, či je Android bezpečnejší než iPhone. Takto dopadol test bezpečnosti a výsledky mnohých zaskočia
Android
Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
Krv psov ukrýva tajomstvo dlhovekosti. Vedci sú presvedčení, že kľúč k mladosti máme priamo pred nosom
Veda a výskum

Bývanie

Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Rozmnožte si svokrin jazyk týmto spôsobom, je takmer zadarmo. Stačí vám pohár vody!
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Skoro ho nevidno, no oplatí sa nazrieť dnu. Nadčasové bývanie si nás získalo, nechýba ani poriadne miesto na relax
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Vyzerajú ako burina, no majú úžasné liečivé účinky! 6 rastlín, ktoré pomôžu pri chorobách a nájdete ich aj na jeseň
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať

Pre kutilov

7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
7 hlavných otázok pred výmenou okien: Skôr, ako objednáte nové okná, spoznajte odpovede
Stavebný materiál
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Skvelá chuť a božská chrumkavosť: Ako si pripraviť kapustovú čalamádu na priamu konzumáciu
Recepty
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Soft body trend: Gen Z mení ideál krásy, už to nie je o six-packu, ale o tele, ktoré je zdravé a ženské
Chudnutie a diéty
Soft body trend: Gen Z mení ideál krásy, už to nie je o six-packu, ale o tele, ktoré je zdravé a ženské
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Belgický minister obrany Theo
Zahraničné
Hrozivé vyhlásenie ministra: Ak Putin zaútočí, NATO vymaže Moskvu z mapy! TAKTO zareagoval Medvedev
AKTUÁLNE Smrteľná havária pri
Domáce
AKTUÁLNE Smrteľná havária pri Vlčanoch: Zomreli dvaja mladí ľudia
Predseda vlády SR Robert
Zahraničné
Obrovská blamáž Fica: Dostal so do zoznamu predátorov slobody tlače! Spoločnosť mu robia Musk a Putin
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská rozviedka
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajinská rozviedka zistila konkrétne adresy unesených detí: Mína zabila civilistov

Ďalšie zo Zoznamu