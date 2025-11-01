Dron narušil prevádzku nemeckého letiska: Uvidel ho svedok

BERLÍN - Po spozorovaní najmenej jedného dronu došlo v piatkových večerných hodinách k pozastaveniu prevádzky letiska Berlín - Brandenbursko (BER) v nemeckom hlavnom meste približne na dve hodiny, oznámila tamojšia polícia. Informuje správa agentúry DPA a denník BILD.
Zhruba o 20.00 h ohlásil očitý svedok spozorovanie dronu, spresnil hovorca polície s tým, že následne došlo k uzavretiu jednej z pristávacích dráh letiska. Podľa hovorkyne oddelenia brandenburskej polície prvé zistenia naznačovali, že na základe hlásenia svedka videla dron aj posádka hliadkovacieho zásahového vozidla. Bezpilotné lietadlo, ktoré sa pohybovalo nad južnou časťou letiska, sa však už nepodarilo lokalizovať.
Nasadený aj policajný vrtuľník
Do operácie bol nasadený aj policajný vrtuľník. Po ďalšom hlásení o pozorovaní dronu sa zapojil aj Spolkový úrad pre letectvo, ktorý vyšetrovanie incidentu následne aj prevzal. Prevádzka letiska bola pozastavená približne dve hodiny - od 20.00 do 22.00 h, píše BILD. Podľa letového poriadku na webovej stránke letiska boli odklonené lety okrem iného zo Štokholmu, Antalye či Helsínk. Lietadlo z Londýna do Berlína bolo podľa informácií agentúry DPA odklonené cez Hamburg. Pilot informoval cestujúcich o dronoch. Očakáva sa, že oneskorené pristátia budú pokračovať až do polnoci.
„Žiaľ, stále sa môžu vyskytnúť meškania a zrušenia letov na letisku BER. Prosím, vopred si overte stav svojho letu u svojej leteckej spoločnosti a využite online check-in,“ upozornilo letisko na platforme X. Najmä v blízkosti letísk predstavujú drony vo vzduchu značné bezpečnostné riziko, píše DPA. Len začiatkom októbra narušili drony neznámeho pôvodu letovú prevádzku na druhom najväčšom nemeckom letisku v Mníchove.
Drony sú zakázané v okruhu 1,5 kilometra od letísk, pretože môžu ohroziť odlety i pristátia lietadiel. V niektorých prípadoch musia byť po spozorovaní dronu čiastočne alebo úplne pozastavené odlety i prílety. Tieto zakázané lety dronov môžu byť prísne trestané ako nebezpečné narušenie letovej prevádzky.