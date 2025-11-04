Letisko Ronalda Reagana pre bombovú hrozbu nakrátko prerušilo prevádzku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
WASHINGTON - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v utorok pre bombovú hrozbu nakrátko obmedzil prevádzku na washingtonskom letisku Ronalda Reagana. Informuje o tom agentúra AFP.
Minister dopravy Sean Duffy prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že bombu nahlásili na lete United Airlines z Houstonu. „Lietadlo bezpečne pristálo na letisku DCA (označenie letiska Ronalda Reagana, pozn. TASR), cestujúci boli evakuovaní a úrady vykonali kompletnú prehliadku lietadla,“ napísal minister.
Letisko krátko na to obnovilo prevádzku v bežnom režime. Na záberoch z miesta bolo vidieť, ako sa lietadlo po dráhe presúva v sprievode niekoľkých policajných áut.