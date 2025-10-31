Macron ohlásil otvorenie letiska v Konžskej demokratickej republike: Pomôže zásobovať oblasť humanitárnou pomocou

PARÍŽ - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok v Paríži na konferencii na podporu mieru a prosperity v oblasti Veľkých jazier oznámil, že letisko v meste Goma v Konžskej demokratickej republike (KDR) bude opäť otvorené pre lety s humanitárnou pomocou. Prevádzka bola pozastavená po tom, ako mesto obsadilo ozbrojené povstalecké Hnutie 23. marca (M23). Informuje o tom agentúra AFP.
Letisko by malo byť otvorené „v najbližších týždňoch“ spolu s bezpečnými koridormi na dodávky pomoci, povedal Macron na konferencii. Taktiež oznámil, že medzinárodná pomoc pre africký región Veľkých jazier - sužovaný humanitárnou krízou, dosiahne viac ako 1,5 miliardy eur. „Som hrdý, že môžem oznámiť, že ste spoločne zmobilizovali viac ako 1,5 miliardy eur na pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva,“ povedal na záver medzinárodnej konferencie a dodal, že pomoc zahŕňa lieky i potraviny.
Takmer 27 miliónov ľudí v KDR je vystavených hladu z dôvodu prudkého poklesu zahraničnej pomoci, varovali vo štvrtok Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetový potravinový program (WFP). „Nemôžeme zostať tichými divákmi tragédie, ktorá sa odohráva na východe Konžskej demokratickej republiky,“ uzavrel Macron.
Hoci je KDR bohatá na prírodné zdroje, najmä minerály, prevláda v nej hlboká chudoba. Tri desaťročia bojov medzi rôznymi skupinami o tieto zdroje si vyžiadali milióny obetí v nepokojnej východnej časti africkej krajiny. Konflikt eskaloval v januári, keď povstalci z M23 - ktorých vojensky podporovala Rwanda, čo však vláda v Kigali popierala - dobyli spomínané mesto Goma a následne obsadili aj ďalšie veľké mesto Bukavu.