TRAGÉDIA na severozápade Mexika: VÝBUCH a následný POŽIAR pripravili o život desiatky ľudí! Zahynuli najmenej 4 deti

HERMOSILLO - Najmenej 23 ľudí zomrelo pri sobotňajšom požiari v obchode v centre mesta Hermosillo na severozápade Mexika. Informoval o tom guvernér štátu Sonora Alfonso Durazo s tým, že zranených je najmenej 11 ďalších ľudí. Médiá uvádzajú, že medzi mŕtvymi sú aj štyri deti. Polícia sa domnieva, že za výbuchom a následným požiarom nebol úmysel, ale technická chyba.
Požiar podľa webu El Universal vzplanul v obchode Waldo ´s po explózii, ktorá uväznila vo vnútri skupinu zákazníkov a zamestnancov. Nešťastie sa stalo o 14:00 miestneho času (22:00 SEČ). Po rušnej obchodnej ulici vtedy prechádzalo veľké množstvo ľudí. Na mieste zasahovali tímy hasičov, ktorým sa podarilo oheň uhasiť. Bezpečnostné zložky uzavreli okolie tragédie a vyzvali ľudí, aby sa oblasti vyhýbali. Niektorých zranených previezli do nemocnice s vážnymi popáleninami.
"S njaväčšou pravdepodobnosťou išlo o nešťastnú náhodu. Vyšetrovanie sa zameriava na (vznietený) transformátor, ktorý bol v obchode," uviedla miestna prokuratúra.
Prezidentka Mexika Claudia Sheinbaumová vyjadrila sústrasť obetiam a uviedla, že je v kontakte s guvernérom. Vláda podľa jej slov vyšle záchranný oddiel na pomoc zraneným a príbuzným obetí. Miliónové mesto Hermosillo je metropolou štátu Sonora a leží zhruba 1 600 kilometrov severozápadne od hlavného mesta Mexiko.