Mexické námorníctvo zastavilo loď s 28 tínedžermi na palube: Odovzdalo ich úradom

MEXIKO - Mexické námorníctvo vo štvrtok zastavila plavidlo s 28 tínedžermi na palube v Tichom oceáne pri západnom pobreží krajiny, oznámili tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AFP.
Generálna prokuratúra mexického štátu Sinaloa uviedla, že loď vyplávala z južného Mexika, neďaleko hraníc s Guatemalou, s 28 pasažiermi na palube vo veku od 14 do 18 rokov. Ich národnosť zverejnená nebola.
Tínedžerov do svojej opatery prebral mexický úrad sociálnej starostlivosť o deti, ktorý im poskytne komplexnú starostlivosť, kým sa nevyrieši ich právna situácia, uviedol generálny prokurátor. Nepovedal, kam mali mladí ľudia namierené ani prečo boli na lodi. Dodal, že nikoho nezatkli. Hranica medzi Mexikom a Guatemalou je kľúčovým prechodným bodom na migračnej trase z Južnej a Strednej Ameriky do Spojených štátov.