Šok na verejnom podujatí: Ozbrojené osoby zastrelili starostu

MEXIKO - Ozbrojenci v sobotu počas verejného podujatia zastrelili starostu mexického mesta Uruapan v štáte Michoacán, uviedli tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AFP.
Národný úrad pre verejnú bezpečnosť vo vyhlásení oznámil, že starosta Carlos Manzo zahynul pri útoku v centre mesta počas podujatia venovaného Dňu mŕtvych. „V súvislosti s týmto incidentom boli zadržané dve osoby a jeden ďalší útočník prišiel o život,“ ozrejmil úrad. Videá zdieľané v online priestore ukazovali ľudí utekajúcich z preplneného podujatia po tom, čo sa ozvali výstrely. Štát Michoacán už celé roky sužuje násilie páchané drogovými kartelmi, ktoré pôsobia v prevažne poľnohospodárskej oblasti a vydierajú farmárov.
Manzo sa stal starostom v septembri 2024 a príležitostne sa pripojil aj k bezpečnostných hliadkam v uliciach. V jednom videu nakrútenom počas hliadky dokonca vyzýval federálnu vládu, aby urobila viac v boji s kriminalitou.
Politik zahynul len niekoľko dní po tom, čo bol zastrelený aj zástupca farmárov z Michoacánu Bernardo Bravo, ktorý často kritizoval vydieranie zo strany zločineckých gangov. V Mexiku došlo v posledných rokoch k vraždám viacerých politikov. Minulý mesiac ozbrojení útočníci zastrelili starostu mesta Pisaflores v strednom Mexiku. V júni ozbrojenci zas vtrhli do kancelárie starostky v južnom Mexiku a zabili ju aj jedného z jej zamestnancov. Nasledujúci deň bola na západe krajiny zavraždená ďalšia starostka spolu s manželom.