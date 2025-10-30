Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

MIMORIADNY ONLINE Útoky nekončia! Ukrajina obvinila Rusko z útoku na detskú nemocnicu v Chersone

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Russian Defense Ministry Press Service)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

KYJEV - Ukrajina v stredu obvinila ruskú armádu z útoku na detskú nemocnicu v juhoukrajinskom meste Cherson, pri ktorom bolo zranených najmenej deväť ľudí vrátane detí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento útok označil za úmyselný a za dôkaz, že „Moskva mier nechce,“ informovala agentúra AFP s tým, že Moskva sa k útoku nevyjadrila. Situáciu sledujeme online.

Naživo z Ukrajiny

 

ONLINE

6:14 Súd v Kyjeve v stredu nariadil vziať do väzby bývalého šéfa ukrajinskej štátnej energetickej spoločnosti Ukrenerho Volodymyra Kudryckého, ktorý bol zadržaný v utorok vo Ľvovskej oblasti a je obvinený zo sprenevery.

6:00 Ukrajinská vojenská rozviedka (HUR) oznámila smrť podplukovníka ruských policajných zložiek, ktorý velil jednotke podozrivej zo spáchania vojnových zločinov počas okupácie Kyjevskej oblasti. Veniamin Mazžerin prišiel o život 25. októbra v Kemerovskej oblasti pri výbuchu auta, v ktorom sa nachádzal. Informovala o tom v stredu stanica Rádio Sloboda (RFE/RL)

Rusko počas vojny zasiahlo na Ukrajine niekoľko nemocníc

Rusko počas vojny zasiahlo na Ukrajine niekoľko nemocníc a zdravotníckych zariadení, čo malo za následok obvinenia z porušovania medzinárodného humanitárneho práva. Moskva však naďalej tvrdí, že útočí iba na vojenské objekty. „Nemohli si nebyť vedomí toho, na čo útočia. Bol to úmyselný útok na deti, zdravotnícky personál a na základné záruky života,“ uviedol Zelenskyj. Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec informoval, že zranených bolo deväť ľudí, najmladším bolo osemročné dieťa. Oblastná prokuratúra spresnila, že budova nemocnice utrpela pri útoku vážne škody. Tlaková vlna poškodila aj okolité objekty.

V čase útoku sa v nemocnici nachádzalo približne 100 ľudí, dodal Zelenskyj, podľa ktorého Rusko „nielenže naťahuje svoju teroristickú vojnu, ale snaží sa aj urobiť všetko pre to, aby sa žiadna príležitosť na ukončenie vojny neskončila úspechom.“ Mesto Cherson bolo väčšiu časť roka 2022 okupované ruskými jednotkami. V poslednom čase čelí pravidelnému ostreľovaniu a útokom dronov ruskej armády dislokovanej na druhom brehu rieky Dneper, ktorá je de facto frontovou líniou vinúcou sa južnou Ukrajinou.

Viac o téme: RuskoVladimir PutinUkrajinaÚtokVolodymyr Zelenskyj
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ukrajinský dron dopadol na
MIMORIADNY ONLINE Rusko čelilo ďalšiemu útoku dronov na Moskvu: Uzavrieť museli dve letiská
Zahraničné
Dmitrij Peskov
Rusko analyzuje nové sankcie: Reagovať bude v súlade so záujmami
Zahraničné
Generálporučík Alexander Sollfrank
Desivé varovanie generála: Rusko sa chystá na dlhodobý konflikt! Môže zmeniť povojnové usporiadanie Európy
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Sankcie EÚ a USA na Rusko sú veľmi dôležité: Prímerie je stále možné, uviedol Zelenskyj
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Slovana Vladimír Weiss po obrate belasých v nadstavenom čase proti Komárnu
Tréner Slovana Vladimír Weiss po obrate belasých v nadstavenom čase proti Komárnu
Zoznam TV
Medzinárodná protidrogová akcia Linea: Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov eur
Medzinárodná protidrogová akcia Linea: Tisíce kilogramov kokaínu za 175 miliónov eur
Správy
Hagara o zmenách v krasokorčuľovaní od čias Nepelu
Hagara o zmenách v krasokorčuľovaní od čias Nepelu
Zoznam TV

Domáce správy

FOTO STRATENÁ generácia! O peniazoch
STRATENÁ generácia! O peniazoch a šetrení nevedia NIČ, z úspor by vedeli prežiť len pár mesiacov
Domáce
PRIESKUM Zmena, skúsenosti alebo
PRIESKUM Zmena, skúsenosti alebo národné záujmy? TOTO sú hlavné dôvody, prečo Slováci volia svoje strany
Domáce
undefined
Pozor na nebezpečný vietor: Na Slovensku hrozí víchrica s rýchlosťou nad 80 kilometrov za hodinu
Domáce
MIMORIADNE Po koncerte zmizli 3 školáčky: Intenzívne ich hľadá polícia. O pomoc prosia aj verejnosť
MIMORIADNE Po koncerte zmizli 3 školáčky: Intenzívne ich hľadá polícia. O pomoc prosia aj verejnosť
Bratislava

Zahraničné

Venezuela zachytila tri lietadlá
Venezuela zachytila tri lietadlá používané na pašovanie drog, vyhlásil Maduro
Zahraničné
Rob Jetten
Voľby v Holandsku: Podľa exit pollov vyhrali predčasné voľby liberáli
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útoky nekončia!
MIMORIADNY ONLINE Útoky nekončia! Ukrajina obvinila Rusko z útoku na detskú nemocnicu v Chersone
Zahraničné
Vladimir Putin
Experti v tom majú jasno: Putin má štyri slabé miesta! Tie mu zabránia vo víťazstve
Zahraničné

Prominenti

Boris Kollár, Laura Vizváryová
Kollárova Laura naložila ZLATOKOPKÁM: Tvárite sa ako BOHYNE a pritom ste len PRÍVESKY!
Domáci prominenti
Finále Love Islandu sa
Finále Love Islandu sa blíži: Je rozhodnuté... Tieto TRI PÁRY zabojujú o výhru!
Domáci prominenti
Viera Strnisková
Traja manželia známej slovenskej herečky: Operný spevák, režisér a riaditeľ filmovej spoločnosti
Osobnosti
Natália Germáni
Slovenská herečka prezradila o sebe sériu intímností: Keď si prečítate, v čom spáva… Au, to je bolesť!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Leonardo da Vinci
Dokonalosť ľudského tela odhalená: Tajomstvo sa ukrýva v ROZKROKU! Da Vinci predbehol vedu o viac než štyri storočia
Zaujímavosti
Žgrloš alebo najlepší stratég?
Žgrloš alebo najlepší stratég? Brit začína Vianoce pripravovať už v januári! Vďaka TOMUTO TRIKU ušetrí tisíce
Zaujímavosti
Padajú okrem listov aj
Padajú okrem listov aj vaše vlasy? Pomôže im TOTO
vysetrenie.sk
FOTO Tichý príznak nádoru? Varovný
Tichý príznak nádoru? Varovný signál, ktorý si väčšina ľudí mýli s úzkosťou: Lekári bijú na poplach!
Zaujímavosti

Dobré správy

Toto jednoducho treba zažiť:
Toto jednoducho treba zažiť: Rakúske Alpy majú svahy, aké Slovensko nikdy nevidelo!
hashtag.sk
Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce

Ekonomika

Okrem zvyšovania dôchodkov sa mení aj minimálna penzia: Čo to urobí s príjmami seniorov? (príklady)
Okrem zvyšovania dôchodkov sa mení aj minimálna penzia: Čo to urobí s príjmami seniorov? (príklady)
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
Stop ťažkej práci: Slováci sú jednotní, odchod do dôchodku má mať hranicu! (prieskum)
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne
365.bank prináša mimoriadnu jesennú ponuku hypoték s úrokom už od 3,25 % ročne

Šport

VIDEO Weiss po infarktovom závere a zázračnom obrate Slovana na plné ústa: Nie som hlúpy ani slepý
VIDEO Weiss po infarktovom závere a zázračnom obrate Slovana na plné ústa: Nie som hlúpy ani slepý
Niké liga
Svet športu oplakáva smrť ďalšej legendy: Zomrel olympijský šampión a majster sveta
Svet športu oplakáva smrť ďalšej legendy: Zomrel olympijský šampión a majster sveta
Cyklistika
Žilina sa im pozerá na chrbát: Českí giganti v stovke najlepších futbalových akadémií na svete
Žilina sa im pozerá na chrbát: Českí giganti v stovke najlepších futbalových akadémií na svete
Česko
Tretia prehra po sebe bola blízko: Šporar spasil trápiaci sa Slovan v 96. minúte
Tretia prehra po sebe bola blízko: Šporar spasil trápiaci sa Slovan v 96. minúte
Niké liga

Auto-moto

Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Kia EV5 prichádza. Praktické SUV s dojazdom cez 500 km
Predstavujeme
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Pošta spúšťa novinku. Na všetkých pobočkách kúpite aj lístok na...
Doprava
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Keď chceš Ferrari ako za mladi, ale rýchle ako tie dnešné a máš veľa peňazí...
Novinky
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Škoda 1000 MBX ožíva. Unikát pretvorený do dnešnej podoby
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
15 kariérnych míľnikov, ktoré sú dôležitejšie než myslíte: Neprehliadajte ich!
Motivácia a inšpirácia
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Brigády v redakcii: Skvelá príležitosť pre študentov a začínajúcich novinárov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Chcete vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum? Začnite sa riadiť pravidlom 10-80-10!
Pre zamestnávateľov
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Premýšľajte ako Elon Musk: Zložité problémy začnite riešiť pomocou tohto princípu!
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Najlepšie vianočné cestá od pani Margitky. Pistáciové, strojčekové, linecké cesto pripravené dopredu.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Klasika, ktorá nikdy nesklame. 15 najlepších receptov na tradičné vianočné koláče.
Recept na halloweenske pavúky len z 3 surovín
Recept na halloweenske pavúky len z 3 surovín
Dezerty
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Ako upiecť hus? Vyčarujte mäso, ktoré sa rozpadá pod vidličkou
Rady a tipy

Technológie

Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Einstein sa možno mýlil. Vedci objavili niečo, čo by mohlo prepísať učebnice fyziky
Veda a výskum
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Nie je to vtip: Namiesto čipov do počítačov si možno budeme kupovať hríby. Vedci vytvorili „hubový čip“, ktorý funguje ako mozog
Technológie
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
Hackeri zo Severnej Kórei brutálne zasiahli európsky obranný priemysel. Najviac ich zaujímajú drony, hovorí ESET
Bezpečnosť
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
POZOR! Táto chyba v aplikácii Google Správy umožňuje útočníkovi odosielať SMS správy bez toho, aby si o tom vedel
Bezpečnosť

Bývanie

Bežne ich prehliadame, no majú úžasné liečivé účinky. 6 bylín, ktoré na jeseň zabojujú proti zápalom aj kašľu
Bežne ich prehliadame, no majú úžasné liečivé účinky. 6 bylín, ktoré na jeseň zabojujú proti zápalom aj kašľu
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Pôsobí skoro nenápadne, no pozrite sa lepšie. Dom na konci cesty je taký pohodlný, že z neho škoda odchádzať
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Neviete už, ako spracovať tekvice? 5+ skvelých tipov, ako ich zužitkovať, a niektoré ste zrejme ešte neskúšali!
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí
Tomu sa hovorí maximálne využitie miesta! Na 26 m2 majú súkromnú spálňu, všetky spotrebiče i miesto pre hostí

Pre kutilov

Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Neriskujte zatekanie do strechy! Týmito opatreniami zabezpečíte, aby do strešného plášťa nezatekalo
Strecha
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Držte sa tohto postupu a odvzdušnenie radiátora zvládnete bez problémov aj sami
Vykurovanie
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zber a skladovanie tekvíc: Ako ich uchovať čerstvé a chutné až do Vianoc
Zelenina a ovocie
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Zachoval spomienku rodičov a vytvoril unikátny kúsok nábytku. Starú obývaciu stenu prerobil na nový poklad z dreva
Nábytok

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Jesenná premena tela: Reálny plán pre ženy, ktoré chcú zhadzovať s rozumom
Chudnutie a diéty
Jesenná premena tela: Reálny plán pre ženy, ktoré chcú zhadzovať s rozumom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
STRATENÁ generácia! O peniazoch
Domáce
STRATENÁ generácia! O peniazoch a šetrení nevedia NIČ, z úspor by vedeli prežiť len pár mesiacov
MIMORIADNY ONLINE Útoky nekončia!
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Útoky nekončia! Ukrajina obvinila Rusko z útoku na detskú nemocnicu v Chersone
Vladimir Putin
Zahraničné
Experti v tom majú jasno: Putin má štyri slabé miesta! Tie mu zabránia vo víťazstve
Vedci prišli s novou
Zahraničné
Revolúcia v liečbe rakoviny, KONIEC chemoterapie: Vedci ničia nádory novým spôsobom! Používajú obyčajné svetlo

Ďalšie zo Zoznamu