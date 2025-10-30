Rodinná tragédia v Poľsku: 13-ročný chlapec mal brutálne dobodať brata počas spánku

VARŠAVA - Pokojná noc v obci Wola Osowińska sa zmenila na horor. Podľa poľských vyšetrovateľov mal tínedžer vo veku 13 rokov v noci zaútočiť nožom na svojho 17-ročného brata, ktorý spal. Obeť po prevoze do nemocnice zomrela.
Útok o tretej hodine ráno
K dráme došlo krátko pred treťou hodinou v noci v rodinnom dome v obci Wola Osowińska na východe Poľska. Podľa regionálneho portálu lublin112.pl sa maloletý chlapec zobudil, odišiel do kuchyne po nôž a namierené mal priamo k posteli svojho brata, ktorý spal a nemal možnosť brániť sa.
Záchranári bojovali o život tínedžera
Na miesto okamžite vyrazili zdravotníci aj policajné hliadky. Lekári sa snažili zraneného 17-ročného mladíka stabilizovať a následne ho previezli do nemocnice. Napriek úsiliu lekárov svojím zraneniam podľahol. „Bohužiaľ po niekoľkých hodinách zomrel,“ potvrdil hovorca polície Piotr Mucha pre portál Onet.
Rodina podľa médií nebola v hľadáčiku polície
Podľa rozhlasovej stanice RMF FM boli v dome v čase útoku aj rodičia chlapcov. Rodina nebola v minulosti vedená v policajných záznamoch a nič nenasvedčovalo tomu, že by v domácnosti dochádzalo k násiliu či problémom.
Rozhodovať bude súd pre mládež
Polícia prípad preveruje a všetky úkony vykonáva pod dohľadom súdu pre mladistvých v Radzyne Podlaskom. O ďalšom postupe rozhodne súd. „Materiály budú odovzdané oddeleniu pre rodinu a mladistvých,“ uviedol hovorca Mucha pre Onet.
Vyšetrovatelia zatiaľ neuviedli motív útoku — ani to, či predchádzali udalosti nejaké konflikty.
Šok pre komunitu
Tichá obec na Lublinskej vysočine teraz rieši, ako je možné, že sa podobný čin odohral v rodine bez problémovej minulosti. Polícia zdôraznila, že vzhľadom na vek páchateľa aj citlivosť prípadu nebude zverejňovať ďalšie detaily, kým neskončia procesné úkony.