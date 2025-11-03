Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska

VARŠAVA - Poľský prezident Karol Nawrocki absolvuje v stredu oficiálnu návštevu Slovenskej republiky. Program sa začne o 10.00 h privítaním na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave, kde ho prijme prezident Peter Pellegrini. Informuje o tom varšavský spravodajca s odvolaním sa na kanceláriu poľského prezidenta.
Po oficiálnom uvítaní a spoločnej fotografii sa poľský prezident zapíše do pamätnej knihy v priestoroch Veľkej sály paláca. Následne sa uskutoční stretnutie prezidentov medzi štyrmi očami, po ktorom budú pokračovať plenárne rokovania delegácií. Krátko po 11.20 h sa obaja prezidenti prihovoria médiám. Prezident SR potom usporiada na počesť poľskej delegácie oficiálne pracovné raňajky.
Popoludní poľský prezident navštívi Bratislavský hrad, kde ho o 13.30 h prijme predseda Národnej rady SR Richard Raši. Po úvodnom privítaní a zápise do pamätnej knihy sa uskutoční bilaterálne rokovanie. Program návštevy bude pokračovať o 14.25 h stretnutím s premiérom Robertom Ficom v priestoroch Úradu vlády a pracovným rokovaním. Návštevu ukončí o 15.40 h pietny akt kladenia vencov k Pamätníku Brány slobody, na ktorom sa zúčastnia prezidenti Poľska a Slovenska.