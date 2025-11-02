VÝPOVEDE SVEDKOV desivého útoku vo vlaku v Británii: Všade bola KRV, skryli sme sa na toaletách!

HUNTINGDON – Vlak premával na bežnej linke smerom do Londýna, keď zrazu vypukla panika. Dvaja ozbrojení muži vytiahli nože a začali bodať do všetkého živého. Výsledkom sú desiatky zranených. Očití svedkovia dokázali prehovoriť pár slov až hodiny po tomto strašnom incidente.
Cestu vlakom spoločnosti LNER z Doncasteru do Londýna vyrušili dvaja útočníci, ktorí vytiahli na nič netušiacich cestujúcich ostré nože. Spustila sa panika, pretože muži bodali do všetkého okolo seba. Vlak musel núdzovo zastaviť pri meste Huntingdon. I keď dvoch podozrivých už vzali do väzby, na spúšť, ktorú zanechali, sa bude ešte dlho spomínať.
Očití svedkovia tejto masakry dokázali prehovoriť o ťažkých chvíľach až hodiny po útoku. Podľa denníka The Sun dvaja ľudia ešte stále bojujú o život. Vlak vyrazil z Doncasteru o 18:25 miestneho času, pričom prvé tiesňové volanie na políciu bolo zaznamenané v čase 19:39.
Priamo pred taxíkom
Jedným zo svedkov už priamo zatknutia útočníka bol taxikár Viorel (42). Podarilo sa mu natočiť video, kde policajti zatýkajú jedného z páchateľov a ten po nich kričí: "Zabite ma, zabite ma!"
Ďalším svedkom je cestujúci z vlaku. "Ten s nožom bodal všade okolo seba. Bolo mu jedno, koho zasiahne. Útočil do radu na každého. Všade bola krv. Ľudia sa z číreho zúfalstva utekali zamknúť na toalety," hovorí nemenovaný svedok incidentu.
Ďalší svedok Gavin videl na vlastné oči muža, ktorý celý zakrvavený na zemi volá o pomoc a kričí: "Majú nôž, napadli ma!" Potom počul, ako policajti hovoria, že podozrivým útočníkom je černoch oblečený celý v čiernom.
Myslel si, že je to žart na Halloween
Svedok Olly Foster pre BBC povedal, že počul ľudí kričať, aby všetci utekali, že je tam chlap, ktorý útočí nožom. "Bol Halloween. Najprv som si myslel, že je to len žart," hovorí.
Keď však prestupoval do ďalšieho vagóna, na zábradlí zacítil niečo teplé a lepkavé. S hrôzou si uvedomil, že je to krv. "Počas toho besnenia som videl staršieho muža, ktorý skončil so strašným poranením hlavy. Snažil sa pritom len chrániť mladé dievča," dodal.