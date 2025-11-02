DESIVÝ útok nožom vo vlaku: Dvaja muži dobodali cestujúcich, hospitalizovali 10 ľudí! Dvaja zranení bojujú o život

LONDÝN - Britská polícia zadržala počas víkendu dvoch podozrivých, ktorí pobodali vo vlaku nožom viacero ľudí. Celkovo hospitalizovali 10 osôb, pričom deväť z nich je v ohrození života. Informuje o tom agentúra AFP a televízia BBC.
12:51 Britská polícia nepovažuje útok nožom, ku ktorému došlo v sobotu večer vo vlaku pri východoanglickom meste Huntingdon, za teroristický incident. Pre podozrenie z pokusu o vraždu zadržali dvoch občanov Spojeného kráľovstva. Po útoku zostávajú dve osoby v ohrození života. Informuje o tom agentúra AP.
12:45 Cestujúci boli pobodaní v čase, keď bol vlak, ktorý vyrazil z mesta Doncaster v severnom Anglicku a smeroval do Londýna, približne v polovici svojej dvojhodinovej cesty a blížil sa k Huntingdonu, pár kilometrov severozápadne od Cambridgu. Spočiatku do nemocnice previezli desať ľudí, neskôr v sobotu večer sa dostavila ešte jedna osoba. Z deviatich, ktoré utrpeli život ohrozujúce zranenia, štyri osoby medzičasom z nemocnice prepustili. V kritickom stave sú naďalej dvaja ľudia.
„V tejto fáze nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o teroristický útok,“ povedal na tlačovej konferencii veliteľ britskej dopravnej polície John Loveless. Potvrdil, že obaja muži, ktorých zadržali na stanici v Huntingdone, zostávajú vo väzbe. Obaja sa narodili v Spojenom kráľovstve - jedným je 32-ročný muž tmavej pleti, druhým 35-ročný Brit karibského pôvodu.
11:30 Očitý svedok pre BBC uviedol, že videl muža s krvavou rukou utekať z vagóna a kričať "majú nôž". Ďalší svedok hovorí, že polícia zasiahla muža na nástupišti taserom.
11:00 Jeden z pasažierov opísal, že starší muž sa postavil medzi útočníka a mladé dievča, čím jej pravdepodobne zachránil život, no sám utrpel hlboké bodné zranenia na krku a rukách.
10:30 Rýchlik mal smerovať z Doncasteru na londýnsku stanicu King’s Cross. Ľudia v panike utekali medzi vozňami, zatiaľ čo ich útočníci napádali nožom.
Incident sa odohral vo východoanglickom meste Huntingdon. "V súčasnosti reagujeme na incident vo vlaku, kde pobodali viacero ľudí," informovala britská dopravná polícia. Muži zákona následne potvrdili, že na vyšetrovaní budú spolupracovať s protiteroristickým oddielom.
Hlavný komisár dopravnej polície Chris Casey útok nazval "šokujúcim incidentom" a uviedol, že nebude špekulovať o motíve páchateľov. "Môže chvíľu trvať, kým budeme môcť potvrdiť ďalšie informácie," uviedol.
K situácii sa už vyjadril aj britský premiér Keir Starmer, ktorý útok označil za "desivý a mimoriadne znepokojujúci". Železničná spoločnosť London North Eastern Railway (LNER) dočasne prerušila všetky spojenia na svojich tratiach a ľudí vyzvala, aby sa cestovaniu vyhli.
Národná kríza
Podľa oficiálnych vládnych údajov sa počet útokov nožmi v Británii od roku 2011 zvyšuje. Starmer narastajúce útoky označil za "národnú krízu".
V rámci snáh vlády o zníženie počtu zločinov spáchaných s použitím nožov o polovicu v priebehu desiatich rokov preto bolo v Anglicku a Walese "zabavených alebo odovzdaných" takmer 60 000 nožov, uviedlo v stredu ministerstvo vnútra.