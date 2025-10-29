Orbán odkázal dôchodcom, že kým bude vládnuť on, nemusia sa báť

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v príspevku na sociálnej sieti odkázal, že kým bude on vládnuť, budú starší ľudia v bezpečí. Reagoval na náznaky mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA, ktorá avizovala, že je potrebné zreformovať neudržateľný dôchodkový systém.
„Nielenže chránime dôchodky, ale ich aj neustále zvyšujeme,“ napísal Orbán v utorok večer na svojom účte na Facebooku. V jednom z videozáznamov zverejnených pod Orbánovým príspevkom poslanec Európskeho parlamentu za stranu TISZA Zoltán Tarr povedal, že súčasný dôchodkový systém nie je možné, a nie je ani nutné bezpodmienečne zachovať.
Expert strany TISZA na dôchodky András Simonovits dodal, že dôchodkový systém je v súčasnosti „príliš štedrý“ a že dôchodky pri odchode do dôchodku by sa mali relatívne znížiť. Najvyššie dôchodky by podľa neho mohli byť zdanené a bolo by možné uvažovať o strednodobých a dlhodobých reformách, avšak detaily týchto plánov netreba rozoberať pred budúcoročnými parlamentnými voľbami. Tie treba najprv vyhrať, dodal Simonovits.
„Ľavica zrušila 13. dôchodok, my sme ho vrátili. Teraz, ak sa dostanú (TISZA) k moci, pripravujú sa na brutálne zníženie dôchodkov, my to však nedovolíme! Pokiaľ tu budem ja, starší ľudia sa môžu cítiť v bezpečí!“ podčiarkol Orbán. V uplynulých 15 rokoch sa priemerný dôchodok v Maďarsku zvýšil z približne 100.000 forintov (257 eur) na takmer 250.000 (644 eur), uviedol vo februári šéf úradu vlády Gergely Gulyás.