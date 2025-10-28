Poslanci Národnej rady dnes začali rokovanie 40. schôdze: V úvode ich čaká séria hlasovaní

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR začali utorkové rokovanie 40. parlamentnej schôdze. V úvode ich čaká hlasovanie o prediskutovaných návrhoch.
Hlasovať by sa malo napríklad o vládnej novele zákona o sociálnom poistení. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v nej navrhuje, aby sa obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, započítavalo do dôchodku. Chce tým odstrániť diskrimináciu najmä pre matky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky.
Rozhodovať sa má i o viacerých koaličných poslaneckých návrhoch. Plénum má hlasovať aj o dvoch uzneseniach. Prvé je z dielne koalície a hovorí o negatívnom vplyve rozšírenia systému obchodovania s emisnými kvótami pre budovy a cestnú dopravu na sociálnu a hospodársku situáciu domácností v SR. Druhé sa týka odsúdenia násilných činov na ukrajinských deťoch a stojí za ním opozičné PS. Poslanci by mali hlasovať tiež o návrhu na skrátené legislatívne konanie k novele zákona o Environmentálnom fonde.
Od roku 2026 by sa nemali rodičom starajúcim sa o deti znižovať dôchodky
Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, by sa malo započítavať do dôchodku. Odstrániť by sa tak mala diskriminácia najmä pre matky, ktoré sa častejšie starajú o deti a pre ich výchovu majú nižšie dôchodky. Vyplýva to z vládneho návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Novela by mala platiť od januára budúceho roka.
„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť realizáciu ústavného práva podľa článku Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že nemožnosť vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobej starostlivosti o dieťa počas zákonom ustanovenej doby po jeho narodení nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe,“ uviedol rezort práce v predkladacej správe.
Nový spôsob výpočtu dôchodku
Návrh upravuje nový, alternatívny postup na určenie sumy dôchodku, ktorým sa docieli, že obdobie dôchodkového poistenia bude hodnotené v zásade rovnako ako zárobková činnosť. Poistenec bude mať za obdobie, v ktorom sa stará o dieťa do dovŕšenia veku troch rokov alebo do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, individuálny vymeriavací základ, ktorý zodpovedá priemerným zárobkom počas jeho pracovného života. Zároveň sa navrhuje umožniť súbeh povinného dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s povinným dôchodkovým poistením zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.
Dôchodky priznané v roku 2026 budú vypočítané podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2025 a následne aj spolu s dôchodkami vypočítanými podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2004 budú prepočítané v termíne do 31. decembra 2031. Návrh tiež garantuje zachovanie súčasnej úrovne dôchodkového poistenia za obdobia starostlivosti o dieťa.
Cieľom novely je zvýšiť úroveň dôchodkového zabezpečenia aj ďalším osobám, za ktoré v súčasnosti platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Sú to poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, ohrozený svedok alebo chránený svedok, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy či fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok z dôvodu útlmu banskej činnosti.
NR SR nesúhlasí s rozšírením obchodovania s emisiami ETS2 v súčasnej podobe
Rozšírenie systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (EÚ) na budovy a cestnú dopravu (ETS2) v jeho súčasnej podobe je v rozpore s verejným a sociálnym záujmom obyvateľov SR. Neprimerane zaťaží domácnosti zvýšenými nákladmi na energiu, zvyšuje riziko energetickej chudoby, pričom nie sú zavedené dostatočné alternatívy ani kompenzačné opatrenia na zmiernenie týchto dosahov. Konštatuje to Národná rada (NR) SR v uznesení, ktoré v utorok schválili poslanci.
Slovenský parlament preto podporuje všetky iniciatívy členských štátov EÚ, ktoré smerujú k zavedeniu dodatočných sociálnych záruk, kompenzačných fondov, cenových mechanizmov alebo hĺbkovej revízii príslušnej európskej smernice, ktoré zabránia neúmernému nárastu životných nákladov v dôsledku ETS2. Zároveň žiada vládu SR, aby na úrovni Rady EÚ a Európskej rady presadzovala odloženie účinnosti ETS2 do obdobia, kým nebudú prijaté dostatočné sociálne a ekonomické ochranné mechanizmy pre domácnosti a malé podniky.
Európska komisia (EK) by mala podľa poslancov predložiť revíziu systému ETS2 s cieľom znížiť jeho negatívne účinky a zaviesť cenové stropy na uhlíkové kvóty v sektore budov a cestnej dopravy. Zabezpečiť by sa malo aj spravodlivé rozdelenie výnosov z predaja emisných povoleniek medzi členské štáty EÚ, so zreteľom na úroveň životných nákladov a príjmov domácností.
Nesúhlas s rozšírením systému ETS2
„Cieľom predkladaného uznesenia je vyjadriť zásadný nesúhlas NR SR s rozšírením systému obchodovania s emisnými kvótami Európskej únie (ETS2) na sektor budov a cestnej dopravy v jeho súčasnej podobe a poukázať na jeho vážne sociálne a ekonomické dôsledky pre obyvateľov Slovenskej republiky,“ uviedla v odôvodnení uznesenia skupina poslancov vládnej koalície, ktorá návrh predložila.
Mechanizmus ETS2 podľa nich spôsobí, že dodávatelia palív budú povinní nakupovať emisné povolenky, čo nevyhnutne prenesú do cien energií, palív a súvisiacich tovarov a služieb. Bežná slovenská domácnosť môže v dôsledku toho prísť aj o viac ako 3000 eur ročne, vyčíslili predkladatelia.