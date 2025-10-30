Štvrtok30. október 2025, meniny má Šimon, Simon, Simona, zajtra Aurélia

Orbán zverejnil spoločnú foto s poľským exministrom, ktorého chcú doma stíhať

Viktor Orbán
Viktor Orbán (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci, Pool)
TASR

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok zverejnil na Facebooku spoločnú fotografiu s bývalým poľským ministrom spravodlivosti Zbigniewom Ziobrom, na ktorého terajší minister spravodlivosti a generálny prokurátor Waldemar Žurek predložil návrh na zbavenie poslaneckej imunity a začatie trestného stíhania.

„Spravodlivosť pre Poľsko! Poľská pravica dosiahla v prezidentských voľbách obrovské víťazstvo. Poľská vláda, ktorá je spriaznená s Bruselom, odvtedy spustila proti nej politickú kampaň. Dnes som sa v Budapešti stretol s bývalým ministrom spravodlivosti Zbigniewom Ziobrom, ktorého chce poľská vláda zatknúť. To všetko v srdci Európy. A Brusel mlčí,“ píše Orbán.

 

Žurek v utorok odovzdal do Sejmu žiadosť o zbavenie imunity poslanca strany Právo a spravodlivosť (PiS) a exministra Ziobra. Navrhuje aj jeho zatknutie a vzatie do väzby v súvislosti s vyšetrovaním hospodárenia s prostriedkami z Fondu spravodlivosti.

Podľa hovorkyne generálnej prokuratúry Anny Adamiakovej prokuratúra disponuje dôkazmi, ktoré umožňujú predpokladať, že Ziobro počas výkonu funkcie ministra spravodlivosti založil a riadil organizovanú zločineckú skupinu. Tá si vraj prisvojila viac než 150 miliónov zlotých (asi 35,4 miliónov eur) z Fondu spravodlivosti. Skupinu podľa prokuratúry tvorili úradníci ministerstva a osoby napojené na subjekty, ktoré získavali dotácie z fondu.

Prokuratúra Ziobrovi pripisuje 26 trestných činov vrátane prekročenia právomocí, nedbanlivosti pri výkone verejnej funkcie, falšovania dokumentov a sprenevery verejných financií. Tieto skutky sú vraj priamo spojené s jeho pôsobením na čele rezortu spravodlivosti, ktorý spravoval finančné prostriedky fondu.

Ďalšie zo Zoznamu