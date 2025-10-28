Bulharsko po dohode s nemeckou zbrojovkou postaví továreň na výrobu munície

SOFIA - Bulharská vláda a nemecký výrobca zbraní Rheinmetall v utorok oznámili, že podpísali dohodu o zriadení spoločného podniku v Bulharsku na výstavbu závodu, kde sa bude vyrábať strelný prach a delostrelecké granáty. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa bulharskej vlády je plánovaný závod jednou z najväčších investícií do zbrojného priemyslu krajiny a prispeje tiež k úsiliu Európskej únie a NATO posilniť autonómiu európskej obranyschopnosti.
Rheinmetall a VMZ postavia továreň v Sopote
Na základe zmluvy podpísanej bulharskou vládou a spoločnosťou Rheinmetall sa bulharský štátny výrobca zbraní VMZ a nemecká firma dohodli na výstavbe továrne v bulharskom meste Sopot. Továreň bude slúžiť na výrobu strelného prachu, delostreleckých granátov kalibru 155 mm a systémov modulárnych náplní.
Obe spoločnosti plánujú do výstavby investovať viac ako jednu miliardu eur. Závod by mal byť uvedený do prevádzky do 14 mesiacov. „V Bulharsku vyrobíme 150 000 modulárnych náplní... a približne 100 000 kusov granátov kalibru 155 mm (ročne) pre Bulharsko, ale aj na export,“ uviedol šéf spoločnosti Rheinmetall Armin Papperger.
Projekt sľubuje 1000 pracovných miest
„Rheinmetall bude investovať viac a som si istý, že aj iní európski partneri prídu a budú investovať v Bulharsku,“ dodal Papperger. Bulharský premiér Rosen Žeľazkov ocenil projekt ako „významný krok vpred v priemyselných a obranných schopnostiach krajiny“. Očakáva sa, že továreň vytvorí približne 1000 pracovných miest.
Bulharsko sa špecializuje na muníciu pre zbrane zo sovietskej éry – tie, ktoré Ukrajina používa najviac –, no v posledných rokoch sa snaží modernizovať svoje zastaralé výrobné zariadenia s pomocou európskych dotácií, aby mohlo začať vyrábať granáty a inú muníciu podľa noriem NATO, píše AFP. Bulharský zbrojný priemysel, ktorý od ruskej invázie na územie Ukrajiny prežíva rozkvet, prispieva podľa vlády k HDP krajiny takmer štyrmi percentami.