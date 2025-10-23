Slovensko miluje HOTOVOSŤ, sme v TOP 5: Slováci idú proti prúdu a čísla to jasne dokazujú

BRATISLAVA - Slovensko patrí medzi top 5 krajín Európskej únie s najvyšším podielom výberov hotovosti z bankomatov na HDP. Spolu s Bulharskom a Cyprom sa radí medzi štáty, kde tento podiel za desať rokov vzrástol, zatiaľ čo inde klesol.
Slováci siahajú po hotovosti dlhodobo viac než väčšina Európanov. Od roku 2018 patrí Slovensko takmer nepretržite medzi top 5 krajín EÚ s najvyšším podielom výberov hotovosti z bankomatov na HDP. Vyplýva to z analýzy Inštitúty finančnej politiky (IFP).
"Spolu s Bulharskom a Cyprom sa Slovensko radí medzi krajiny, kde sa podiel výberov hotovosti z bankomatov na HDP za posledných 10 rokov zvýšil, zatiaľ čo v ostatných krajinách EÚ klesol," uvádza IFP.
Aj keď je obľuba hotovosti na Slovensku dlhodobo vysoká, bankové údaje od roku 2023 ukazujú, že platby kartami rastú rýchlejšie ako výbery hotovostí z bankomatov. Z grafov však vyplýva, že v porovnaní s našimi susedmi platby kartou využívame menej.
"Využívanie hotovosti je spojené s oslabovaním efektívnosti výberu daní a vytvára priestor pre rozmach sivej a čiernej ekonomiky. Európska komisia aj OECD preto v tomto kontexte odporúčajú podporovať elektronické platby s cieľom posilnenia daňovej transparentnosti. Tento cieľ sleduje aj zavedenie povinnosti umožniť bezhotovostnú platbu v prevádzkach podnikateľov od 1. marca budúceho roka," uvádza v tejto súvislosti inštitút.