Pri protidrogovej operácii v brazílskom Riu zahynulo 64 podozrivých a 4 policajti

RIO DE JANEIRO - Počas rozsiahlej protidrogovej operácie v brazílskom meste Rio de Janeiro v utorok zahynulo najmenej 64 podozrivých a štyria policajti. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Najväčšia policajná operácia
Guvernér štátu Rio de Janeiro Claudio Castro označil operáciu za najväčšiu v histórii krajiny. Cieľom operácie Contenção (Potlačenie) bolo zatknúť členov zločineckej organizácie Comando Vermelho (CV), uviedli tamojšie úrady.
Na policajnej razii, ktorá bola zameraná na podozrivú drogovú sieť v dvoch favelách Penha a Complexo do Alemão - sa zúčastnilo 2500 policajtov. Polícia použila aj dva vrtuľníky, 32 obrnených vozidiel a 12 demolačných strojov na ničenie barikád v úzkych uličkách.
Favely v Riu opäť centrom krvavých zásahov
V Riu, hlavnom turistickom centre Brazílie, sú časté tvrdé policajné operácie, najmä v chudobných a husto osídlených favelách, ktoré sú často ovládané zločineckými skupinami.
„Takto polícia v Riu zaobchádza so zločincami: bombami zhadzovanými z dronov. Takýto je rozsah výzvy, ktorej čelíme. Nie je to bežná kriminalita, ale narkoterorizmus,“ napísal Castro vo svojom príspevku na platforme X pod videom, ktoré zachytáva dron vypúšťajúci projektil. V roku 2024 zahynulo pri policajných raziách v Riu približne 700 ľudí.