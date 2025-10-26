Neuveriteľný OMYL na svetovej súťaži krásy: Miss Panama si myslela, že postúpila… potom prišla studená sprcha!

BANGKOK – Kuriózny, no poriadne trápny moment sa odohral na svetovej súťaži krásy Miss Grand International v thajskom Bangkoku. Súťažiaca z Panamy si na pódiu omylom myslela, že postúpila do finále, no vzápätí ju musel moderátor zastaviť. Pomýlil si totiž krajiny. Celá scéna sa stala virálnym hitom, ktorý nechal divákov v rozpakoch.
Jedna zo súťažiacich, 31-ročná Isamar Herrera, reprezentantka Panamy, stála medzi 76 kandidátkami, keď zaznelo meno, ktoré znelo ako jej krajina. Zakryla si tvár od dojatia, rozžiarila sa úsmevom a s istotou vykročila dopredu. Publikum však onemelo a o pár sekúnd nastalo fiasko. Moderátor Matthew Deane si rýchlo uvedomil chybu a prerušil ceremoniál. „Aaah, ospravedlňujem sa, mal som povedať Miss Grand Paraguay,“ oznámil do mikrofónu po niekoľkých nekonečných sekundách ticha.
Nakoniec musela s úsmevom cúvnuť
Herrera, ktorá už stála vpredu a pózovala pred kamerami, musela s úsmevom cúvnuť späť, zatiaľ čo na pódium prichádzala skutočná finalistka – Cecilia Romero z Paraguaja. Ostatné súťažiace sa snažili zachrániť napätú atmosféru potleskom, no trapas už bolo nemožné zvrátiť.
Ako informuje na svojom portáli New York Post, moment sa okamžite stal virálnym na sociálnych sieťach. Mnohí diváci vyjadrili ľútosť nad oboma ženami, ktoré sa ocitli v nepríjemnej situácii. „Panama, Paraguay, znejú podobne – neodsudzujte ju,“ napísal jeden z komentujúcich. Iní dodali, že k nedorozumeniu mohla prispieť aj jazyková bariéra či hluk v sále. Fanúšikovia zároveň zaplavili sociálne siete povzbudivými odkazmi pre Herreru: „Bola si skvelá kandidátka, vždy si žiarila. Určite ťa čakajú ešte lepšie veci.“
Súťaž sa skončila s úsmevmi a potleskom
Do finálovej dvadsaťdvojky sa napokon dostali zástupkyne z Belgicka, Brazílie, Kolumbie, Dominikánskej republiky, Francúzska, Ghany, Mexika, Španielska, Venezuely a ďalších krajín. Víťazkou sa stala Emma Tiglao z Filipín, ktorá získala titul Miss Grand International 2024. Ide už o druhý roník po sebe, čo si korunku odniesla súťažiaca z juhovýchodnej Ázie.
Tiglao porazila prvú vicemiss Sarunrat Puagpipatovú z Thajska, druhú vicemiss Aitanu Jiménez zo Španielska, tretiu vicemiss Faith Porter z Ghany a štvrtú vicemiss Nariman Battikha z Venezuely. Súťaž sa skončila s úsmevmi a potleskom – no pre Panamu to zostane večer, na ktorý by všetci najradšej zabudli.