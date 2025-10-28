OSN varuje: Nové klimatické plány môžu viesť k zníženiu emisií, ale nie dosť rýchlo

BRUSEL - Najnovšie záväzky svetových vlád v oblasti klímy by mohli viesť k zníženiu emisií skleníkových plynov v najbližších desiatich rokoch. Nebude to však dostatočne rýchlo, aby sa zabránilo zhoršovaniu klimatickej zmeny a extrémnemu počasiu, uviedla v utorok OSN. Informuje o tom agentúra Reuters.
Prvý pokles emisií v histórii
Analýza sekretariátu Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC) naznačila, že ak sa plány krajín uplatnia, ročný objem vypúšťania plynov spôsobujúcich otepľovanie planéty by sa do roku 2035 znížil o desať percent oproti úrovni z roku 2019. UNFCCC tak po prvýkrát predpovedá stabilný pokles globálnych emisií, ktoré od roku 1990 neustále rástli.
Predpokladané desaťpercentné zníženie je však ďaleko od 60 percent, ktoré je potrebné dosiahnuť do roku 2035 na zastavenie globálneho otepľovania na úrovni 1,5 stupňa Celzia nad teplotami v predindustriálnej ére (1850 - 1900).
Výzva pred summitom COP30
Výsledky zvyšujú tlak na krajiny pred budúcomesačným klimatickým summitom COP30 v Brazílii, aby zintenzívnili svoje úsilie. „Ľudstvo teraz po prvýkrát jasne ohýba krivku emisií nadol, hoci stále nie dostatočne rýchlo,“ povedal šéf UNFCCC Simon Stiell. „Aktuálne je na COP30 a na svete, aby reagovali a ukázali, ako postupovať rýchlejšie,“ uviedol Stiell vo vyhlásení.
Slabé záväzky väčšiny krajín
Viaceré krajiny pomaly predkladajú ambicióznejšie klimatické ciele v dôsledku ekonomických a geopolitických výziev. UNFCCC tiež uverejnila podrobnú správu o 64 krajinách, ktoré splnili septembrový termín na predloženie klimatických plánov, no tieto ciele by viedli len k 30-percentnému zníženiu celosvetových emisií. Návrhy doposiaľ ešte nepredložili EÚ ani Čína a očakáva sa, že USA zasa ustúpia od svojich záväzkov.
Čína v súčasnosti produkuje približne 29 percent ročných globálnych emisií. Krajina sa minulý mesiac ale zaviazala znížiť emisie do roku 2035 o sedem až desať percent oproti svojim najvyšším hodnotám. Niektorí analytici už naznačili, že Peking by mohol dosiahnuť oveľa viac, uvádza Reuters.