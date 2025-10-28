Odhalená blamáž: Ruskí generáli klamú Putina, analytici majú dôkazy! A to vrátane Gerasimova

MOSKVA - Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že šéf ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov zavádza prezidenta Putina o úspechoch na Ukrajine. Analytici ukázali dôkazy, ktoré jeho tvrdenia spochybňujú.
Generál Valerij Gerasimov, náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl, podľa amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW) podáva Vladimirovi Putinovi nepravdivé informácie o situácii na fronte, píše stránka Polsat News. V najnovšej správe inštitút upozorňuje, že ruský generál prezentoval prezidentovi úspechy, ktoré sa v realite nikdy nestali. „ISW nepozoroval žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali Gerasimovove tvrdenia,“ uvádza sa v analýze.
Podľa ISW ruské jednotky pokračujú v útokoch v Luhanskej, Doneckej, Záporožskej a Chersonskej oblasti, pričom Kremeľ sa snaží pôsobiť dojmom, že má situáciu pod kontrolou. Putin sa s Gerasimovom stretol už tretíkrát od začiatku invázie a tentoraz si dokonca opäť obliekol vojenskú uniformu. Generál mu podľa zverejnených záznamov hlásil „úspešné pokračovanie všetkých pridelených operácií“.
Tvrdenia, ktoré nesedia s realitou
Gerasimov počas stretnutia tvrdil, že ruské jednotky obkľúčili až 5,5-tisíca ukrajinských vojakov v okolí Pokrovska a Myrnohradu a zablokovali 31 ukrajinských práporov. Rovnako hovoril o „čiastočnom paralyzovaní zásobovacích trás“ a o obkľúčení Kupianska, kde malo byť odrezaných 18 práporov.
ISW však tieto informácie označil za vymyslené. Analytici pripomenuli, že podobné „víťazstvá“ hlásil Gerasimov aj počas zimy, keď presviedčal Putina o údajnom obkľúčení tisícok Ukrajincov v pohraničnom Kursku – čo sa nikdy nepotvrdilo.
Falošné tvrdenia sa podľa správy objavili aj v jeho poslednom prejave: napríklad o ovládnutí 70 percent mesta Vovčansk v Charkovskej oblasti či o takmer úplnom dobytí Jampolu. V skutočnosti, ako zdôrazňuje ISW, ruské sily obsadili len 23 percent územia a pri Konštantynivke vykonali iba menšiu infiltračnú akciu.
Propaganda namiesto skutočných výsledkov
Záver správy ISW je jednoznačný: ruské velenie sa sústreďuje viac na propagandistické efekty než na reálne vojenské úspechy. „Kremeľ prezentuje aj obsadenie bezvýznamných osád ako veľké víťazstvá – ide o čisto informačný efekt,“ píšu analytici.
Ukrajinská agentúra Unian pripomína, že Gerasimov už v auguste ukazoval veliteľom mapu s údajne „oslobodenými“ územiami, hoci ruské jednotky z nich boli krátko nato vytlačené. „Nie je jasné, či sám Gerasimov verí vlastným tvrdeniam, no práve takto informuje Putina,“ konštatujú ukrajinskí novinári.
Putinova ilúzia o víťazstve
Podľa pozorovateľov môže systematické skresľovanie údajov viesť k tomu, že Putin naďalej žije v ilúzii o úspešnom priebehu vojny. Ak prezident dostáva falošné hlásenia, strategické rozhodnutia Kremľa sa môžu opierať o úplne nereálne predstavy.
ISW varuje, že práve takáto informačná izolácia zvyšuje riziko ďalších neúspechov Ruska na fronte – a zároveň posilňuje vnútorný kruh, ktorý Putina udržiava v presvedčení, že ruská armáda „napreduje podľa plánu“.