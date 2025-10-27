Hamas na základe dohody o prímerí s Izraelom odovzdal telo ďalšieho rukojemníka

GAZA - Izraelská armáda v pondelok oznámila, že palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo predstaviteľom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) v Pásme Gazy ostatky ďalšieho rukojemníka. Informujú o tom agentúry AFP a AP.
Telá rukojemníkov smerujú do Izraela
„Podľa informácií poskytnutých Červeným krížom bola do jeho opatery odovzdaná rakva so zosnulým rukojemníkom a je na ceste k jednotkám izraelskej armády v Pásme Gazy,“ uviedla armáda vo vyhlásení. Túto informáciu potvrdil aj zdroj Hamasu. Odovzdané telo podľa nemenovaného zdroja našli v pondelok v palestínskej enkláve.
Palestínska skupina vrátila toto telo rukojemníka v rámci dohody o prímerí s Izraelom, ktorá vstúpila do platnosti 10. októbra. Na základe tejto dohody mal Hamas odovzdať všetkých žijúcich i mŕtvych rukojemníkov. Z 28 tiel však spolu s najnovším kolom odovzdania ostatkov vrátil len 16 tiel.
Problémy s lokalizáciou ostatkov
Hnutie sa sťažuje, že nedokáže nájsť všetky telá, a s hľadaním mu pomáhajú aj napríklad záchranné tímy z Egypta. Niektoré ostatky sa pravdepodobne nachádzajú za tzv. žltou líniou, teda v oblastiach, do ktorých sa v rámci dohody o prímerí stiahli izraelské jednotky. Izraelské Fórum rodín rukojemníkov a nezvestných osôb však v pondelok vyhlásilo, že Hamas presne vie, kde sa telá nachádzajú.
Militanti z Hamasu a ďalších skupín 7. októbra 2023 zaútočili na Izrael, pričom zabili viac ako 1200 ľudí a zajali ďalších 251. Izrael následne spustil rozsiahlu ofenzívu v Pásme Gazy, kde za dva roky zabil viac ako 68.527 ľudí a intenzívnymi útokmi spustošil takmer celé palestínske územie.