Omán vyzval USA a Irán: Majú obnoviť rokovania o jadrovom programe Teheránu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

MASKAT - Omán v sobotu vyzval Spojené štáty a Irán, aby obnovili rokovania o jadrovom programe Teheránu. Tie sa prerušili po vypuknutí niekoľkodňovej vojny medzi Izraelom a Iránom v júni, píše správa agentúry AFP.

„Chceme návrat k rokovaniam medzi Iránom a Spojenými štátmi,“ uviedol ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Búsajdí. Jeho krajina tento rok hostila päť kôl rozhovorov medzi oboma stranami. Avšak „len tri dni pred šiestym a azda rozhodujúcim kolom rokovaní Izrael odpálil svoje bomby a rakety v nelegálnom a smrtiacom akte sabotáže“, vyhlásil al-Búsajdí. Rokovania sa zameriavali na uzatvorenie novej dohody, ktorá by obmedzila iránske jadrové aktivity výmenou za zmiernenie sankcií. Západné krajiny vrátane USA dlhodobo vinia Irán zo snahy získať jadrové zbrane. Teherán však tvrdí, že jeho jadrový program má výlučne mierové účely.

Vojna medzi Iránom a Izraelom

Vojna medzi Iránom a Izraelom sa začala leteckými útokmi Izraela 13. júna na viaceré ciele v Iráne s deklarovaným cieľom zabrániť krajine získať jadrovú zbraň. Izrael pri náletoch zabil špičky ozbrojených síl aj niekoľko jadrových vedcov. Teherán odpovedal raketovými útokmi. Jednorazovým bombardovaním iránskych jadrových zariadení sa do vojny zapojili aj Spojené štáty. Vzájomné ostreľovanie ukončilo prímerie, ktoré oznámil Washington a platí od 24. júna.

Ománsky minister zároveň vyzval krajiny Perzského zálivu, aby podporili dialóg s Iránom a ďalšími štátmi regiónu, ktoré sú dlhodobo vnímané ako rivali. „GCC (Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive, pozn. TASR) sa po minulé roky často iba prizerala izolácii Iránu. Domnievam sa, že to sa musí zmeniť,“ zdôraznil. Podľa jeho slov Maskat dlhodobo presadzuje vytvorenie širšieho mechanizmu regionálneho dialógu, ktorý by zahŕňal všetky štáty vrátane Iránu, Iraku a Jemenu.

